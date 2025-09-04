Volkskrankheit Migräne: Viele Patienten werden jahrelang unzureichend behandelt

Gesundheit
Moderne Medikamente können verhindern, dass die Krankheit chronisch wird. Doch sie werden aus Spargründen oft viel zu spät verordnet, kritisiert die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.
Migräne ist nicht einfach nur ein starker Kopfschmerz, den sensible Gemüter immer mal wieder haben. „Und es ist bei Weitem keine reine Frauenkrankheit, denn auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden darunter“, sagt Lars Neeb. Der Neurologe ist Chefarzt am Uniklinikum Brandenburg und als ausgewiesener Kopfschmerzspezialist Präsident der...
