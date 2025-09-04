Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einer Migräneattacke kommt es wahrscheinlich zu entzündlichen Vorgängen an den Blutgefäßen im Gehirn.
Bei einer Migräneattacke kommt es wahrscheinlich zu entzündlichen Vorgängen an den Blutgefäßen im Gehirn.
Gesundheit
Volkskrankheit Migräne: Viele Patienten werden jahrelang unzureichend behandelt
Redakteur
Von Susanne Plecher
Moderne Medikamente können verhindern, dass die Krankheit chronisch wird. Doch sie werden aus Spargründen oft viel zu spät verordnet, kritisiert die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft.

Migräne ist nicht einfach nur ein starker Kopfschmerz, den sensible Gemüter immer mal wieder haben. „Und es ist bei Weitem keine reine Frauenkrankheit, denn auch fünf bis acht Prozent der Männer leiden darunter“, sagt Lars Neeb. Der Neurologe ist Chefarzt am Uniklinikum Brandenburg und als ausgewiesener Kopfschmerzspezialist Präsident der...
04.09.2025
4 min.
Migräne und Wechseljahre - das kann eine ungute Kombi sein
Jede zweite Migräne-Patientin hat zu Beginn der Wechseljahre stärkere Beschwerden. (Symbolbild)
Hormonschwankungen können Kopfschmerz-Attacken auslösen. Der Beginn der Wechseljahre kann daher für Migräne-Patientinnen besonders schwierig sein. Doch es gibt Hoffnung.
Isabell Scheuplein, dpa
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
23.08.2025
4 min.
Clusterkopfschmerz nimmt zu in Sachsen - besonders in einer Altersgruppe
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an.
Nach einer Barmer-Auswertung leiden Tausende an den intensiven einseitigen Kopfschmerzen. Bestimmte Faktoren können die Anfälle begünstigen.
Susanne Plecher
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
