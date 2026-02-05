MENÜ
Wegen Atemwegserkrankungen waren die Sachsen 2025 im Schnitt gut vier Tage krankgeschrieben.
Wegen Atemwegserkrankungen waren die Sachsen 2025 im Schnitt gut vier Tage krankgeschrieben. Bild: Elisa Schu/dpa
Gesundheit
Von wegen zu oft krank: Fehlzeiten in Sachsen leicht gesunken
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Die Barmer hat die Krankschreibungen im Freistaat analysiert und sagt, aus welchen Gründen Arbeitnehmer am häufigsten fehlten.

Sächsische Arbeitnehmer haben sich im vergangenen Jahr weniger krankschreiben lassen als noch im Jahr davor. „2025 ist der Krankenstand von 6,29 auf 6,19 Prozent gesunken“, sagt Claudia Beutmann, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen. Anders ausgedrückt heißt das: Im vergangenen Jahr waren von 1000 sächsischen Beschäftigten...
