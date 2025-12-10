Was zahlen Krankenkassen in Sachsen noch für Homöopathie?

Geht es nach den Grünen, sollen die Kosten gar nicht mehr erstattet werden. Doch im Ursprungsland Sachsen sind sie für viele Versicherte schon jetzt Privatleistung.

Manche sind felsenfest von der Wirksamkeit überzeugt, andere schütteln nur den Kopf: Auf homöopathische Arzneimittel blicken Menschen sehr unterschiedlich. Die Grünen haben jüngst auf ihrem Bundesparteitag beschlossen, dass gesetzliche Krankenkassen Homöopathie nicht mehr bezahlen sollen. Der Grund: Die Kostenerstattung suggeriere eine... Manche sind felsenfest von der Wirksamkeit überzeugt, andere schütteln nur den Kopf: Auf homöopathische Arzneimittel blicken Menschen sehr unterschiedlich. Die Grünen haben jüngst auf ihrem Bundesparteitag beschlossen, dass gesetzliche Krankenkassen Homöopathie nicht mehr bezahlen sollen. Der Grund: Die Kostenerstattung suggeriere eine...