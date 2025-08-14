Jetzt kostenfrei lesen bis 21. Aug. 17:00!

Wechseljahre: Verkannte Symptome im Job und wie man am besten damit umgeht

Mülsen. Nicole Gerlich aus Mülsen berät Frauen in der Lebensmitte. Sie ist überzeugt: Frauen, aber auch Ärzte und Chefs verkennen oft, dass viele Gesundheitsprobleme mit den Wechseljahren zu tun haben können.

"Freie Presse": Frau Gerlich: Sie bieten Frauen in den Wechseljahren Beratung an. Warum halten Sie das für nötig?

Nicole Gerlich: Ich habe festgestellt, dass viele Frauen schlecht informiert sind und unter Symptomen leiden, die sie überhaupt nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Es gibt 34 davon! Manche durchleiden dann eine regelrechte Odyssee und gehen von einem Arzt zum nächsten. Doch sie sind ja nicht per se krank, sie sind "nur" in den Wechseljahren.

FP: Sie sprechen jetzt sicher nicht von plötzlichen Hitzewallungen - die ja sprichwörtlich für diese Zeit des hormonellen Umbruchs stehen. Welche körperlichen Symptome bringen die Frauen damit am wenigsten in Verbindung?

Gerlich: Sehstörungen zum Beispiel. Viele wissen nicht, dass sie mit den Wechseljahren einhergehen können. Das hat auch mit der Trockenheit der Schleimhäute von Hals, Nase, Mund - und eben auch der Augen zu tun. Dass Haut und Haare trocken werden und sich strohig anfühlen, ist vielen schon eher bekannt. Es gibt Zahnfleischprobleme oder Schulterschmerzen, die auch als Kalkschulter bezeichnet werden. Auch, dass sich depressive Verstimmungen ereignen können, ist vielen nicht bewusst. Man rechnet meist höchstens mit Stimmungsschwankungen. Dabei zählen auch Gefühle der Angst oder sich nicht mehr so einfach entscheiden zu können, mit hinein. Wenn wir früher durchgetaktet unterwegs waren und unseren Alltag organisiert haben, fühlen sich jetzt manche auf einmal unsicher und entscheidungsfremd. Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Herzklopfen, Gelenk- und Muskelschmerzen. Die kenne ich von mir selber auch. Mein Mann und ich sind regelmäßig Halbmarathons gelaufen - und plötzlich dachte ich nach fünf Kilometern, es geht nichts mehr.

Entspannt durch die Wechseljahre: Nicole Gerlich aus Mülsen. Bild: Nina Wellstein Entspannt durch die Wechseljahre: Nicole Gerlich aus Mülsen. Bild: Nina Wellstein

FP: Jede Frau kommt früher oder später in diese Phase, aktuell sind es etwa neun Millionen in Deutschland. Warum sind sie so schlecht informiert?

Gerlich: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen schieben manche Frauen das Thema weg und wollen nicht hinschauen, vielleicht aus Scham und Sorge. Viele Frauen gehen jedoch davon aus, dass die Wechseljahre mit Mitte 50 beginnen und haben nicht auf dem Schirm, dass erste Symptome schon mit Anfang 40 einsetzen können. Dazu kommt, dass die Frauen schlecht aufgeklärt sind. Selten haben ihre Mütter mit ihnen über die Wechseljahre gesprochen. Das war auch bei mir so. Und Frauen sind am Funktionieren: Viele haben in dem Alter noch Kinder in der Pubertät, managen die Familie, sind beruflich aktiv und somit stark eingebunden. Sie erklären sich Symptome wie Durchschlafprobleme oder Verdauungsbeschwerden mit dem alltäglichen Stress. Gehen sie dann doch mal zum Arzt, hat der nicht unbedingt auf dem Schirm, dass das Wechseljahressymptome sein könnten. Wenn man bei den Frauen Bewusstsein schafft, und sie ermutigt, das Thema anzusprechen, haben die Ärzte möglicherweise ebenfalls einen anderen Blick darauf.

FP: Die Deutsche Menopausegesellschaft wirbt sehr dafür, dass Ärzte fächerübergreifend denken und gerade bei Frauen in der Lebensmitte Symptome nicht als Inselphänomen betrachten. Tun die Ärzte das Ihrer Erfahrung nach?

Gerlich: Es gibt Ärzte, die dafür offen sind, sich den Themen nicht verschließen und gegebenenfalls weiterbilden. Ich hatte neulich erst ein Gespräch mit einer Zahnärztin. Sie berichtete, dass in ihrem Studium hormonelle Themen, wie in Zeiten der Wechseljahre, nicht vermittelt wurden, zum Beispiel, dass sich das Absenken des Östrogenspiegels auch negativ auf das Zahnfleisch auswirken kann. Aber sie hat sich dieses Wissen selber angeeignet und kann es in ihre Diagnose einbeziehen. Bei anderen Ärzten wird das anders sein. Doch ich habe das Gefühl, dass da allmählich etwas in Bewegung gerät. Das ist gut so, das Thema muss raus aus der Tabuzone. Wenn die Frauen besser informiert sind, ist es vielleicht auch gar nicht immer nötig, dass sie die wertvolle Zeit eines Arztes in Anspruch nehmen.

FP: Warum?

Gerlich: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Frau zum Beispiel mit gelegentlichen Herzstolperern anders umgehen kann, wenn sie weiß, dass die in ihrer Lebensphase passieren können. Manchmal steigert man sich durch eine innere Panik in bestimmte Dinge hinein. Wenn man aber weiß, woher es kommen könnte, bleibt man ruhiger. Wissen und Aufklärung machen sehr viel aus. Auch der Austausch hilft und, dass die Frauen sehen: Anderen geht es auch so. Oder nehmen wir die Hitzewallungen.

FP: Was ist mit denen?

Gerlich: Sie entstehen im Gehirn. Zuständig dafür ist der Hypothalamus, er ist der Körpertemperaturregler. Östrogen reguliert den Prozess und sorgt dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Spielt der Östrogenspiegel aber verrückt, kann auch der Hypothalamus seine Arbeit nicht wie gewohnt machen. Wenn ich das weiß, kann ich anders damit umgehen und die Situation wohlwollender sehen. Panik und Angst vor der nächsten Hitzewallung verstärken den Stress im Kopf - und es wird nicht besser. Bei mir ist das inzwischen so, dass ich manchmal schon vorher weiß, wann eine Hitzewallung kommt. Gedanken wie "Das schaffe ich nicht" oder "Das ist mir alles zu viel" lösen zum Beispiel eine aus.

FP: Was versuchen Sie stattdessen, in Momenten der Überforderung zu denken?

Was tut mir jetzt gut? Auch Achtsamkeit gegenüber sich selbst hilft Frauen in den Wechseljahren. Bild: Christin Klose/dpa Was tut mir jetzt gut? Auch Achtsamkeit gegenüber sich selbst hilft Frauen in den Wechseljahren. Bild: Christin Klose/dpa

FP: Sie coachen auch Chefs in Bezug auf die Wechseljahre von Mitarbeiterinnen. Wofür sensibilisieren Sie sie?

Gerlich: Ich gehe davon aus, dass eine Führungskraft nicht nur eine Aufgabenverteilerin ist, sondern führt, unterstützt, coacht, um die Potenziale aller optimal zu nutzen. Diese Einstellung ist generell die Voraussetzung. Dann greife ich zum Einstieg gern auf meine eigene Erfahrung zurück. Ich bin sehr jung Führungskraft geworden und habe in der Zeit wenig über die Lebensphase der Wechseljahre gewusst. Ich habe mich dann bei einigen Frauen gefragt, worum sie auf einmal so anders sind. Ich hatte Frauen, die zehn, 15 Jahre älter waren als ich. Ich war von ihnen gewohnt, dass sie mehrere Projekte zeitgleich betreuten - und auf einmal ging das nicht mehr. Oder es gab die Situation, dass auf einmal Tränen am Arbeitsplatz kullerten, für mich ohne ersichtlichen Grund.

FP: Haben Sie den Fehler bei sich gesucht?

Gerlich: Ja, meistens, und mir überlegt, was ich besser machen kann. Mir hätte es unheimlich geholfen, zu wissen, wie dünnhäutig Frauen in der Lebensphase sein können. Dass ihr Energielevel häufig nicht mehr so hoch ist, weil sie vielleicht Schlafstörungen haben, sie deshalb auch gereizt sind - was sich auf das ganze Team auswirken kann.

FP: Wie sollte ein guter Chef Ihrer Meinung nach auf eine gereizte, übermüdete Frau reagieren?

Gehrlich: Mir kommt es darauf an, Wissen zu vermitteln und aufzuklären. Wir sprechen erst einmal darüber, was die Lebensphase mit sich bringt. Ich versuche, die Führungskräfte zu animieren, dass sie beobachten und zuhören, ohne zu bewerten oder voreilig abzutun. Und sensibel zu entscheiden, ob ich es als Führungskraft anspreche oder ob mir das Wissen reicht, dass die Frau in einer schwierigen Lebenssituation ist, um nachsichtiger und umsichtiger zu sein. Und um zu verstehen, weshalb nicht jeder Tag gleich ist.

FP: Aber trotzdem muss doch Leistung erbracht werden. Ein gewisser Druck lässt sich nicht vollständig nehmen.

Gerlich: Das ist richtig, aber es kommt darauf an, auf welche Art die Führungskraft den Druck ausübt. In der Regel wollen die Frauen nicht bemitleidet oder bedauert werden. Sie wünschen sich Verständnis und manchmal eine Unterstützung.

FP: Wie schätzen Sie den Aufklärungsbedarf zum Thema Wechseljahre bei den Chefs ein?

Gerlich: Aus meiner Sicht ist der riesig, weil es ein sehr sensibles Thema ist, das aus der Tabuzone geholt werden muss. Und nicht jede Frau möchte darüber reden oder darauf angesprochen werden. Aber am Ende bringt es nicht nur der Führungskraft etwas, die Hintergründe zu kennen, sondern auch dem Team. Für ein verständnisvolles Miteinander.

FP: Sie befassen sich so intensiv mit dem Thema. Was macht für Sie diese Zeit aus?

Gerlich: Für mich bedeutet das tatsächlich, was der Begriff aussagt: Die Wechseljahre sind eine Zeit des Wechsels, des Wandels, sowohl körperlich als auch mental. Auch gehen oftmals familiäre Veränderungen einher. Bei vielen gehen die Kinder aus dem Haus. Häufig nutzen Frauen die Lebensphase, um sich neu zu orientieren. Sie schalten einen Gang zurück, da ihr Energielevel weniger hoch ist. Sie probieren Neues aus oder entdecken alte Hobbies wieder, um ihr Stresslevel zu reduzieren. Sie geben Ernährung und Bewegung neuen Raum, um ihr Körpergefühl zu stärken. Manchmal nicht weil sie wollen, sondern weil sie es müssen, um die körperlichen und mentalen Herausforderungen gut bewältigen zu können. Alles in allem, sind für zwei Drittel der Frauen die Wechseljahre eine bewegte, herausfordernde Zeit, die jedoch mit Selbstverantwortung und Unterstützung gut bewältigt werden kann und auch neue Blickwinkel ermöglicht.

Zur Person: Nicole Gerlich

Sie hat 30 Jahre lang bei verschiedenen Sparkassen der Region gearbeitet, 25 Jahre davon als Führungskraft im Immobilien- und Versicherungsbereich.

Vor einem Jahr hat sie sich mit Meno.Midlife.Mindset selbständig gemacht.

Die Wechseljahresberaterin ist auch Masterin in NLP (Neurolinguistische Programmierung), ganzheitliche Coachin und Hypnosetherapeutin.

Die 50-Jährige lebt mit ihrer Familie in Ortmannsdorf, einem Ortsteil von Mülsen im Landkreis Zwickau.

Impulsvortrag am Montag, 18. August, ab 17 Uhr im Café Le petit panier in Zwickau. Kosten: 40 Euro (inkl. Verpflegung).