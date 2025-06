Wenn es hintenrum krabbelt: Jeder zweite Sachse leidet unter Hämorrhoiden

Die gut durchbluteten Gefäßpolster im After haben eine wichtige Funktion, sind aber empfindlich. Was bei Beschwerden hilft - und warum Betroffene lieber auf Toilettenpapier verzichten sollten.

Es sind Beschwerden, über die kaum einer spricht: Es juckt, brennt und schmerzt am Hintern, ganz besonders nach dem Toilettengang, und manchmal ist Blut am Klopapier. Die Ursache sind in der Regel veränderte Hämorrhoiden. Rund jeder Zweite über 30 Jahren hat mindestens einmal in seinem Leben deshalb Beschwerden - mutmaßen Ärzte, denn: „Nur...