Wie der Eierstockkrebs Aurelies Leben verändert hat

Vor elf Jahren wurde bei einer Döbelnerin Eierstockkrebs operiert. Jetzt hofft sie auf das Klinikum Chemnitz, denn der Krebs ist zurück. Eine Krankheit, für die es noch keine Früherkennung gibt.

„Ich wünsche Ihnen, dass es nur Darmkrebs ist.“ Diesen Satz des Arztes wird Aurelie Fischer so schnell nicht vergessen. „Darmkrebs ist in der Regel gut behandelbar, sagte er“, erinnert sich die 53-Jährige. Und: Kritischer wäre es, wenn das, was bei der Darmspiegelung zutage kam, eine Spätmetastase ihres Eierstockkrebses sei. Denn diese...