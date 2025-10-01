Wie geht es weiter mit der Krankenhausreform in Sachsen?

Auf dem Krankenhaustag in Leipzig diskutieren etwa 400 Vertreter über die kommende Klinikreform – und wann es in Sachsen konkret wird.

Die Klinikbranche des Freistaates schaut weiter skeptisch auf die möglichen Auswirkungen der Krankenhausreform. Und das trotz eines Gesetzentwurfes zur Verbesserung des Vorhabens, den die neue Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingebracht hat. „Die Krankenhäuser benötigen endlich Klarheit und Planungssicherheit", sagte Sachsens...