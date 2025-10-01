Wie geht es weiter mit der Krankenhausreform in Sachsen?

Gesundheit
Auf dem Krankenhaustag in Leipzig diskutieren etwa 400 Vertreter über die kommende Klinikreform – und wann es in Sachsen konkret wird.
Die Klinikbranche des Freistaates schaut weiter skeptisch auf die möglichen Auswirkungen der Krankenhausreform. Und das trotz eines Gesetzentwurfes zur Verbesserung des Vorhabens, den die neue Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingebracht hat. „Die Krankenhäuser benötigen endlich Klarheit und Planungssicherheit“, sagte Sachsens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.