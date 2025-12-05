Wie steht es um die Krankenhausreform in Sachsen?

Gesundheit
Unsicherheiten in der Planung und finanzieller Druck bereiten Klinikvertretern Sorgen. Eine gute Nachricht gab es aber beim Treffen in Leipzig.
Nach wie vor skeptisch schaut die Klinikbranche im Freistaat auf die möglichen Auswirkungen der Krankenhausreform. „Sachsens Einrichtungen stehen vor enormen Herausforderungen und befinden sich in einer schwierigen Phase“, sagte Sven Langner, Vorstandsvorsitzender der Sächsischen Krankenhausgesellschaft, am Freitag auf der...
