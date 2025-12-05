Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir zeigen Ihnen, was Sterbenden guttut“ – Ein Besuch bei einem Letzte-Hilfe-Kurs in Chemnitz

Letzthelferinnen: Angelika Schmieder (links) und Kristin Weinhold vom Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz.
Letzthelferinnen: Angelika Schmieder (links) und Kristin Weinhold vom Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Der Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz e.V. wurde 1999 gegründet und bietet ambulante und stationäre Begleitung an.
Der Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz e.V. wurde 1999 gegründet und bietet ambulante und stationäre Begleitung an. Bild: Andreas Seidel
Am Ende wissen, wie es geht: Letzte-Hilfe-Kurse werden sachsenweit angeboten.
Am Ende wissen, wie es geht: Letzte-Hilfe-Kurse werden sachsenweit angeboten. Bild: Andreas Seidel
Gesundheit
„Wir zeigen Ihnen, was Sterbenden guttut“ – Ein Besuch bei einem Letzte-Hilfe-Kurs in Chemnitz
Redakteur
Von Kornelia Noack
Wer einen geliebten Menschen am Lebensende begleiten möchte, kämpft oft mit seiner eigenen Unsicherheit. Palliativmediziner Georg Bollig hat ein Konzept entwickelt, das inzwischen in ganz Sachsen gelehrt wird.

„Was glauben Sie, wann beginnt Sterben?“ Kristin Weinhold steht vor einem weißen Blatt Papier am Flipchart, einen dicken Filzstift in der Hand. Sie spricht leise und ruhig und stellt die Frage offen in die Runde. Vor ihr sitzen knapp 20 Interessierte aus Chemnitz und Umgebung, Jung und Alt gemeinsam. Sie sind an diesem Novemberabend in das...
Mehr Artikel