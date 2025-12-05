„Wir zeigen Ihnen, was Sterbenden guttut“ – Ein Besuch bei einem Letzte-Hilfe-Kurs in Chemnitz

Wer einen geliebten Menschen am Lebensende begleiten möchte, kämpft oft mit seiner eigenen Unsicherheit. Palliativmediziner Georg Bollig hat ein Konzept entwickelt, das inzwischen in ganz Sachsen gelehrt wird.

„Was glauben Sie, wann beginnt Sterben?" Kristin Weinhold steht vor einem weißen Blatt Papier am Flipchart, einen dicken Filzstift in der Hand. Sie spricht leise und ruhig und stellt die Frage offen in die Runde. Vor ihr sitzen knapp 20 Interessierte aus Chemnitz und Umgebung, Jung und Alt gemeinsam. Sie sind an diesem Novemberabend in das...