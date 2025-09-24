Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gesundheit
Zahngesundheit wird besser, aber die Versorgung in Sachsen schlechter
Redakteur
Von Katrin Saft
Weniger Füllungen, weniger Zahnersatz: Zwar zeigt der Zahnreport der Barmer einen positiven Trend. Doch in Sachsen wird es vielerorts schwieriger, einen Termin zu bekommen - vor allem in einem Landkreis.

Insgesamt über sieben Millionen Mal ließen sich die Sachsen im vergangenen Jahr beim Zahnarzt behandeln – laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung Sachsen etwas häufiger als im Vorjahr. Nach dem am Mittwoch vorgestellten Zahnreport der Barmer hat sich die Mundgesundheit im Freistaat verbessert. „Immer weniger Menschen benötigen...
