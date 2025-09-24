Zahngesundheit wird besser, aber die Versorgung in Sachsen schlechter

Weniger Füllungen, weniger Zahnersatz: Zwar zeigt der Zahnreport der Barmer einen positiven Trend. Doch in Sachsen wird es vielerorts schwieriger, einen Termin zu bekommen - vor allem in einem Landkreis.

Insgesamt über sieben Millionen Mal ließen sich die Sachsen im vergangenen Jahr beim Zahnarzt behandeln – laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung Sachsen etwas häufiger als im Vorjahr. Nach dem am Mittwoch vorgestellten Zahnreport der Barmer hat sich die Mundgesundheit im Freistaat verbessert. „Immer weniger Menschen benötigen... Insgesamt über sieben Millionen Mal ließen sich die Sachsen im vergangenen Jahr beim Zahnarzt behandeln – laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung Sachsen etwas häufiger als im Vorjahr. Nach dem am Mittwoch vorgestellten Zahnreport der Barmer hat sich die Mundgesundheit im Freistaat verbessert. „Immer weniger Menschen benötigen...