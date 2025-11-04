Zu teuer und zu unübersichtlich: Fast jeder Zweite rechnet mit einer Verschlechterung der Pflege-Versorgung

Eine Umfrage der DAK Gesundheit zeigt, wie gering das Vertrauen in das deutsche Pflegesystem ist und wie groß die Erwartungen an die geplante Reform.

Die Hälfte aller Deutschen sind schon einmal mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen. Zum Großteil kümmern sie sich selbst um Angehörige oder sie haben Freunde und Nachbarn, die Unterstützung benötigen. Zwei von drei sehen dabei die Versorgung der Pflegebedürftigen derzeit als nicht oder gar nicht gut an. Fast jeder Zweite rechnet zudem...