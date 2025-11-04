Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zu teuer und zu unübersichtlich: Fast jeder Zweite rechnet mit einer Verschlechterung der Pflege-Versorgung

Gut versorgt? Etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt.
Gut versorgt? Etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Bild: Jens Kalaene/dpa
Gut versorgt? Etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt.
Bild: Jens Kalaene/dpa
Gesundheit
Zu teuer und zu unübersichtlich: Fast jeder Zweite rechnet mit einer Verschlechterung der Pflege-Versorgung
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Umfrage der DAK Gesundheit zeigt, wie gering das Vertrauen in das deutsche Pflegesystem ist und wie groß die Erwartungen an die geplante Reform.

Die Hälfte aller Deutschen sind schon einmal mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen. Zum Großteil kümmern sie sich selbst um Angehörige oder sie haben Freunde und Nachbarn, die Unterstützung benötigen. Zwei von drei sehen dabei die Versorgung der Pflegebedürftigen derzeit als nicht oder gar nicht gut an. Fast jeder Zweite rechnet zudem...
