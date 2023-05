Markeneis ist Mogelpackung des Monats

Die Firma Mondelez bietet zu den Süßwaren ihrer Marken Milka, Oreo, Daim und Toblerone auch verschiedene Sorten Stieleis an. "Bisher gab es das Eis im Viererpack, jetzt sind nur noch dreimal Eis am Stiel im Karton", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. So manche Familie müsse deshalb ab sofort zwei Eispackungen kaufen. Doch damit...