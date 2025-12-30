Das alles ändert sich 2026 für Autofahrer

Mobilität
Führerschein, Assistenzsysteme, eCall, Vorteile für E-Auto-Käufer – die Dekra Chemnitz erklärt die neuen Vorschriften.
Digitaler Führerschein: Schon ab Ende 2026 soll eine Smartphone-Version des Führerscheins in Deutschland verfügbar sein – und damit deutlich vor dem EU-weiten Start 2030. „Der klassische Führerschein aus Plastik bleibt weiter gültig, soll aber zunehmend durch die digitale Version ergänzt werden“, sagt Frank Koschela, Leiter der...
