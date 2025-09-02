Für Autofahrer im Erzgebirge könnte Autoversicherung 2026 günstiger werden

Die Versicherer haben neue Regionalklassen errechnet. In der Haftpflicht werden Autobesitzer in Südwest- und Mittelsachsen unverändert eingestuft. Dafür gibt es einen Positivtrend in der Vollkasko.

Nur vergleichsweise wenige Autobesitzer in Sachsen können auf niedrigere Beiträge für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung hoffen. Das zeigen aktualisierte Schadensbilanzen, aus denen der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) neue Regionalklassen errechnet hat. Demnach werden 200.000 Versicherte im Zulassungsbezirk Leipzig-Stadt besser... Nur vergleichsweise wenige Autobesitzer in Sachsen können auf niedrigere Beiträge für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung hoffen. Das zeigen aktualisierte Schadensbilanzen, aus denen der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) neue Regionalklassen errechnet hat. Demnach werden 200.000 Versicherte im Zulassungsbezirk Leipzig-Stadt besser...