In Sachsen werden deutlich mehr E-Autos zugelassen

Während insgesamt weniger Autos verkauft wurden, hat der Absatz von Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelegt. Mancher Kunde behält seine Kaufzurückhaltung bei – aus einem nachvollziehbaren Grund.

In Sachsen sind im vergangenem Jahr 11.925 reine Elektroautos neu zugelassen worden. Laut aktueller Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) entspricht das einem knapp 53-prozentigen Zuwachs. Fahrzeuge mit Hybridantrieb – also einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – kamen auf ein Plus von rund elf Prozent und überholten damit...