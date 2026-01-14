MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf Halde: Neuwagen an einem Pkw-Verteilzentrum. Sachsen verzeichnete 2025 eine rückläufige Zahl an Erstzulassungen.
Auf Halde: Neuwagen an einem Pkw-Verteilzentrum. Sachsen verzeichnete 2025 eine rückläufige Zahl an Erstzulassungen. Bild: Sven Simon/Imago
Auf Halde: Neuwagen an einem Pkw-Verteilzentrum. Sachsen verzeichnete 2025 eine rückläufige Zahl an Erstzulassungen.
Auf Halde: Neuwagen an einem Pkw-Verteilzentrum. Sachsen verzeichnete 2025 eine rückläufige Zahl an Erstzulassungen. Bild: Sven Simon/Imago
Mobilität
In Sachsen werden deutlich mehr E-Autos zugelassen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während insgesamt weniger Autos verkauft wurden, hat der Absatz von Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelegt. Mancher Kunde behält seine Kaufzurückhaltung bei – aus einem nachvollziehbaren Grund.

In Sachsen sind im vergangenem Jahr 11.925 reine Elektroautos neu zugelassen worden. Laut aktueller Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) entspricht das einem knapp 53-prozentigen Zuwachs. Fahrzeuge mit Hybridantrieb – also einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – kamen auf ein Plus von rund elf Prozent und überholten damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
12.12.2025
4 min.
Hätten Sie’s (noch) gewusst? 18 Fakten aus 35 Jahren Geschichte von Volkswagen in Sachsen
 6 Bilder
Blick auf das VW-Werk in Zwickau. Vor 35 Jahren wurde die Volkswagen Sachsen GmbH gegründet.
Am 12. Dezember 1990 wurde die Volkswagen Sachsen GmbH gegründet. Seitdem ist viel passiert in Zwickau, Chemnitz und Dresden. Von Einstellungsrekorden bis zum Familientag – ein Blick ins Archiv.
Jan-Dirk Franke
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
16.12.2025
5 min.
„Gläserne Manufaktur“ Dresden produziert den letzten VW: Diese Promis haben dort ihre Autos bestellt
 11 Bilder
Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben am Dienstag den letzten VW aus ihrer Produktion verabschiedet, einen elektrisch betriebenen ID.3. Das Prestigeobjekt soll zum Innovationszentrum umgebaut werden.
24 Jahre lang wurden in dem Vorzeigewerk hinter Glas Autos gebaut, jetzt ist Schluss. Für die Manufaktur gibt es neue Pläne. Auch zur Zukunft der Mitarbeiter sind Details bekannt geworden.
Eva-Maria Hommel, Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel