In Sachsen werden deutlich mehr E-Autos zugelassen

Mobilität
Während insgesamt weniger Autos verkauft wurden, hat der Absatz von Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelegt. Mancher Kunde behält seine Kaufzurückhaltung bei – aus einem nachvollziehbaren Grund.
In Sachsen sind im vergangenem Jahr 11.925 reine Elektroautos neu zugelassen worden. Laut aktueller Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) entspricht das einem knapp 53-prozentigen Zuwachs. Fahrzeuge mit Hybridantrieb – also einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – kamen auf ein Plus von rund elf Prozent und überholten damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.