Mit dem E-VW in den Familienurlaub: Ist das schon Normalität? Ein Selbsttest

Im Alltag elektrisch unterwegs zu sein, ist das eine. Doch wie klappt das auf der Langstrecke mit Kind und Kegel? Ein Erfahrungsbericht über Reichweiten, Lademöglichkeiten, Kosten und Umweltbilanz.

Wir fahren in den Urlaub. Wir, das ist eine vierköpfige Familie. Unser Ziel ist der Nordschwarzwald. 494 Kilometer. 4 Stunden und 31 Minuten Fahrzeit, sagt Google Maps. 5 Stunden und 34 Minuten inklusive eines Ladestopps, sagt das Navi unseres VW ID.3, mit dem wir in den Urlaub fahren. Mit dabei ist natürlich auch unser halber Hausstand,...