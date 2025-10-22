Sachsens oberster Fahrlehrer zu Plänen für günstigeren Führerschein: „Das macht die Ausbildung länger und teurer“

Mobilität
Chemnitz. Die Vorschläge des Bundesverkehrsministers – weniger Theoriefragen, verkürzte Fahrzeit in der Praxisprüfung und mehr Simulatornutzung – stoßen beim Fahrschulverband auf Skepsis und Ablehnung.
„Freie Presse“: Herr Losleben, als wir uns im April über die steigenden Kosten des Führerscheinerwerbs unterhalten haben, sagten Sie, die Theorieausbildung sei überfrachtet. Jetzt will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Zahl der Fragen um ein Drittel verringern. Aus Ihrer Sicht der richtige Schritt? ...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.