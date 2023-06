Kinder im Weltenbrand

Historische Aufnahmen vor Kriegsende zeigen, wie Kindersoldaten von Adolf Hitler begrüßt wurden. Haben dieser Junge oder einige andere die Zeit überhaupt überstanden? Was ist aus ihnen geworden? (Dies will Wilfried Schaal aus Langenbernsdorf wissen.)

Im Angesicht der absehbaren Niederlage des "Dritten Reichs" war dem fanatischen Regime jedes Mittel recht. Selbst Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren schickten die Nationalsozialisten in den Krieg. Trotz schlechter Ausbildung, ramponierten Materials und geringen Erfolgschancen folgen viele bereitwillig der Anordnung. Denn sie waren zuvor ihr Leben lang auf Parteilinie gedrillt worden. Erst im Kampfeinsatz wurden sich die Heranwachsenden der traurigen Realität bewusst. Symbolisch steht ein Bild für den folgenschweren Verzweiflungsakt: Adolf Hitler tätschelt vermeintlich einem Hitlerjungen im Garten der Neuen Reichskanzlei die Wange, während Berlin von den Sowjets bombardiert wird. Doch die Aufnahme stammt nicht - wie lange vermutet - vom 20. April 1945, sondern wurde schon einen Monat vorher aufgenommen.

Tatsächlich fanden sich am letzten, 56., Geburtstag des gesundheitlich angeschlagenen Tyrannen, unter der Leitung von Reichsjugendführer Artur Axmann, 20 Hitlerjungen in der Nähe des "Führerbunkers" ein. Der 16-jährige Armin Dieter Lehmann erlebte dies mit. Zuvor hatte er mit seinen Kameraden gegen die Rote Armee gekämpft und dabei eine Verletzung erlitten. Damit war die Odyssee des ambitionierten Jugendlichen aber noch nicht zu Ende. Fortan fungierte Lehmann als Bote für Axmann und musste sich seinen Weg durch das verwüstete Berlin bahnen. Nach dem Krieg emigrierte er in die USA und wandelte sich vom bekennenden Nazi zum Friedensaktivisten. Über seine traumatischen Erfahrungen schrieb Lehmann mehrere Bücher, zusätzlich wird seine Geschichte im Dokumentarfilm "Eyewitness to History" geschildert. Der spätere Besitzer eines Reisebüros starb 2008 in Coos Bay im US-Bundesstaat Oregon.

Am Beispiel von Lehmann wird auch deutlich, wie stark der NS-Staat die Jugend indoktrinierte. Hauptziel war es, die Heranwachsenden möglichst früh anhand der Werte des "Dritten Reichs" zu erziehen. Dabei sollten die Kinder "Tugenden" wie Opferbereitschaft, Pflichtgefühl, Disziplin und Treue verinnerlichen. Um dies nicht Schule und Eltern zu überlassen, integrierte das NS-Regime die junge Generation sehr schnell in den Staatsapparat. Als relevanteste Nachwuchsorganisation fungierten "Hitlerjugend" und "Bund Deutscher Mädel", bei ihnen war die Mitgliedschaft ab Kriegsbeginn für alle Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren Pflicht. Doch auch schon in jüngeren Jahren schob sich der Kontrollstaat verstärkt in das Leben der Kinder, bereits ab dem zehnten Lebensjahr begann in vorgelagerten Jugendorganisationen deren Beeinflussung.

Als die NS-Führung im Herbst 1944 offiziell zum "Volkssturm" aufrief, folgten viele junge Männer dem unmoralischen Befehl. Nach knapp dreiwöchiger Ausbildung sollten sie an der Front kämpfen oder als Flakhelfer bei der Verteidigung ihrer Heimatorte dienen. Der damals 16-jährige Günter Lucks meldete sich sogar freiwillig. Er beschrieb später seinen Gemütszustand: "Ich fühlte mich erwachsen, als angehender vollwertiger Soldat. Und ich fühlte Stolz, in dieser entscheidenden Stunde endlich vom Vaterland gebraucht zu werden". Im Grauen des Gefechts verflog indes jegliches zuvor empfundene ideologische Ehrgefühl. Lucks, der den Schrecken des Kriegs überlebte und später als Journalist und Zeitzeuge seine Erlebnisse teilte, erlitt beim ersten Feindkontakt einen Zusammenbruch.

Markus Raasch, Historiker an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, liefert erschreckende Zahlen über die sogenannte "Flakhelfergeneration". Der Forscher schildert: "Von den 15- bis 17-jährigen deutschen Jungen der Jahrgänge 1927 bis 1929 sind fast 60.000 gestorben - sie wurden größtenteils 1944 und 1945 eingezogen." (luoss)