Überleben verschleppte Insekten an einem fremden Ort?

Es passiert ja gelegentlich, dass einem eine Fliege ins Auto (also den Innenraum) gerät, die dann am Ende der Fahrt, womöglich erst nach Hunderten Kilometern, wieder ins Freie entlassen wird. Haben die Fliegen dort eine Überlebenschance? Passen sie sich den Lebensverhältnissen an dem neuen Ort, an den es sie verschlagen hat, an? Und wie ist es, wenn sie per Flugzeug in eine andere Klimazone geraten?