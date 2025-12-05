Abenteuer Alaska: Mit der MS Roald Amundsen entlang der fjordartigen Küste

Auf der Inside Passage werden wir zwei Wochen im Südosten des größten Bundesstaats der USA unterwegs sein. Auf den Spuren von Bären und Goldgräbern, durch eine grandiose Gletscherlandschaft.

Es regnet bei unserem ersten Landgang von der MS Roald Amundsen. Andrea Coliens bringt uns im Van sechzehn Meilen auf der einzigen geteerten Straße, die aus dem kleinen Ort Wrangell in die Wildnis der gleichnamigen Insel hinausführt. Es geht zum Lachsfluss Pats Creek. Über eine Schotterpiste erreichen wir den Einstieg in den Tongass National...