Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Reisen
  • |

  • Abenteuer Alaska: Mit der MS Roald Amundsen entlang der fjordartigen Küste

Die MS Roald Amundsen vor der fjordartigen Küste in Alaska.
Die MS Roald Amundsen vor der fjordartigen Küste in Alaska. Bild: Roland Motz
Nadelbäume wachsen in Alaska auf einer dünnen Erdschicht.
Nadelbäume wachsen in Alaska auf einer dünnen Erdschicht. Bild: Roland Motz
Im Eiswasser.
Im Eiswasser. Bild: Roland Motz
Zwischen mächtigen Eisschollen.
Zwischen mächtigen Eisschollen. Bild: Roland Motz
Ausflug mit dem Schlauchboot.
Ausflug mit dem Schlauchboot. Bild: Roland Motz
Die Indigene Norma Charlie Runfola.
Die Indigene Norma Charlie Runfola. Bild: Roland Motz
Beim Angeln spiegeln sich die Berge im klaren Wasser.
Beim Angeln spiegeln sich die Berge im klaren Wasser. Bild: Roland Motz
Wandern - in der Hoffnung, keinem Bären zu begegnen.
Wandern - in der Hoffnung, keinem Bären zu begegnen. Bild: Roland Motz
Ausflug an die Gletscherkante.
Ausflug an die Gletscherkante. Bild: Roland Motz
Die MS Roald Amundsen vor der fjordartigen Küste in Alaska.
Die MS Roald Amundsen vor der fjordartigen Küste in Alaska. Bild: Roland Motz
Nadelbäume wachsen in Alaska auf einer dünnen Erdschicht.
Nadelbäume wachsen in Alaska auf einer dünnen Erdschicht. Bild: Roland Motz
Im Eiswasser.
Im Eiswasser. Bild: Roland Motz
Zwischen mächtigen Eisschollen.
Zwischen mächtigen Eisschollen. Bild: Roland Motz
Ausflug mit dem Schlauchboot.
Ausflug mit dem Schlauchboot. Bild: Roland Motz
Die Indigene Norma Charlie Runfola.
Die Indigene Norma Charlie Runfola. Bild: Roland Motz
Beim Angeln spiegeln sich die Berge im klaren Wasser.
Beim Angeln spiegeln sich die Berge im klaren Wasser. Bild: Roland Motz
Wandern - in der Hoffnung, keinem Bären zu begegnen.
Wandern - in der Hoffnung, keinem Bären zu begegnen. Bild: Roland Motz
Ausflug an die Gletscherkante.
Ausflug an die Gletscherkante. Bild: Roland Motz
Reise
Abenteuer Alaska: Mit der MS Roald Amundsen entlang der fjordartigen Küste
Von Roland Motz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Inside Passage werden wir zwei Wochen im Südosten des größten Bundesstaats der USA unterwegs sein. Auf den Spuren von Bären und Goldgräbern, durch eine grandiose Gletscherlandschaft.

Es regnet bei unserem ersten Landgang von der MS Roald Amundsen. Andrea Coliens bringt uns im Van sechzehn Meilen auf der einzigen geteerten Straße, die aus dem kleinen Ort Wrangell in die Wildnis der gleichnamigen Insel hinausführt. Es geht zum Lachsfluss Pats Creek. Über eine Schotterpiste erreichen wir den Einstieg in den Tongass National...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
28.05.2025
9 min.
Urlaub auf einer Vulkaninsel: Warum Lanzarote immer mehr Menschen fasziniert
Sandra Rodriguez bietet auf Lanzarote Lava-Trekkingtouren an - hier in den geschützten Vulkanpark.
Dank eines Visionärs blieb Lanzarote das Schicksal anderer Kanareninseln weitgehend erspart. Die lebensfeindliche Landschaft lehrt den Respekt vor der Natur und steckt doch voller Wunder.
Katrin Saft
27.11.2025
12 min.
Im historischen Luxuszug von Kapstadt nach Namibia
Der African Explorer auf dem Weg Richtung Namibia.
16 Tage fährt der African Explorer durch Landschaften, die an „Jenseits von Afrika“ erinnern: durch Wüsten und Savannen, vorbei an tiefen Schluchten, begleitet von wilden Tieren - und dem kolonialen Erbe.
Roland Motz
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
Mehr Artikel