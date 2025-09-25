Affenturm statt Achterbahn: Das bietet Sachsens neue Erlebniswelt ArkaZien

Der Freizeitpark bei Grimma verzichtet auf Hightech. Stattdessen will er Entdeckergeist und Bewegungsfreude wecken. Ich habe mit meiner Familie ausprobiert, wie gut das gelingt.

Wo stecken Fin und Philipp? Spätestens nach dem Eingangsdrehkreuz wissen wir, warum die Kinder vorsichtshalber eine Handynummer bei sich haben sollen. Denn kaum, dass wir ArkaZiens verwunschene Erlebniswelt betreten haben, sind die beiden Jungs – knapp vier und knapp sechs Jahre alt – auch schon in ihr verschwunden. Zum Glück ist alles so...