Direkt unterhalb des Gipfels des Hochhäderichs können Wanderer einkehren.
Direkt unterhalb des Gipfels des Hochhäderichs können Wanderer einkehren. Bild: J. Fink/Bregenzerwald Tourismus
Reise
Ausflugstipp: Wandern zwischen Allgäu und Bregenzerwald
Von Andreas Pfitzner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Naturpark Nagelfluhkette erstreckt sich über 405 Quadratkilometer in Deutschland und in Österreich. Wer hier unterwegs ist, entdeckt mit Bergen, Mooren und geologischen Besonderheiten den Zauber der Natur - aber auch ihre zerstörerische Kraft.

Es ist nur ein schmaler Pfad, der zum Gipfelkreuz des 1565 Meter hohen Hochhäderich führt und zwei Länder trennt: Deutschland und Österreich. Allgäu und Bregenzerwald. Doch eines verbindet beide Regionen: Auf einer Fläche von 405 Quadratkilometern mit 19 Gemeinden breitet sich der 2008 gegründete Naturpark Nagelfluhkette aus. Namensgeberin...
