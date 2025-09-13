Ausflugstipp: Wandern zwischen Allgäu und Bregenzerwald

Reise
Der Naturpark Nagelfluhkette erstreckt sich über 405 Quadratkilometer in Deutschland und in Österreich. Wer hier unterwegs ist, entdeckt mit Bergen, Mooren und geologischen Besonderheiten den Zauber der Natur - aber auch ihre zerstörerische Kraft.
Es ist nur ein schmaler Pfad, der zum Gipfelkreuz des 1565 Meter hohen Hochhäderich führt und zwei Länder trennt: Deutschland und Österreich. Allgäu und Bregenzerwald. Doch eines verbindet beide Regionen: Auf einer Fläche von 405 Quadratkilometern mit 19 Gemeinden breitet sich der 2008 gegründete Naturpark Nagelfluhkette aus. Namensgeberin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.