Der Reisebericht Oregon: Im Bann des Ozeans

Nebelwälder, Dünenberge, Klippen, Strände, Flussmündungen und Gezeitentümpel: Die Sand- und Felsenküste des Pazifikstaates im Nordwesten der USA ist an Vielfalt kaum zu übertreffen.

Auf dem Ocean Highway wird es Tag. Als wir in Seaside starteten, war es noch dunkel. Das Urlaubsörtchen am Pazifik, in dem wir übernachteten, liegt anderthalb Autostunden von Oregons größter Stadt Portland entfernt. Viele ohnehin schon breite Strände an der 580 Kilometer langen Küste des „Biberstaates“ verwandeln sich bei Ebbe zu...