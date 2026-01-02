MENÜ
Entspannung pur.
Entspannung pur. Bild: Tourismusverband Ostbayern/Herbert Stolz
Der Thermenbach.
Der Thermenbach. Bild: Marina Asbeck
Viel Platz um Entspannen.
Viel Platz um Entspannen. Bild: Florian Kolbinger
Wassergymnastik als Therapie.
Wassergymnastik als Therapie. Bild: Tourismusverband/Herbert Stolz
Reise
Entspannen in Deutschlands zweitgrößter Therme
Von Udo Lemke
Die Rottal-Terme in Bad Birnbach bietet mit ihren Thermalwasserbecken, Saunen und Therapiebädern ideale Bedingungen für eine Auszeit - eingebettet in eine Landschaft, die zum Wandern einlädt.

Haben sie bei der Rottal-Terme ein „h“ vergessen? Therme wird in Bad Birnbach ohne den Buchstaben geschrieben. Was auf den ersten Blick wie ein Rechtschreibfehler anmutet, hat auf den zweiten einen schönen Grund. „Wegen der sanften Hügel, den Flüssen, Feldern und Wäldern wird unsere Gegend auch als niederbayerische Toskana bezeichnet“,...
