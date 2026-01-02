Entspannen in Deutschlands zweitgrößter Therme

Die Rottal-Terme in Bad Birnbach bietet mit ihren Thermalwasserbecken, Saunen und Therapiebädern ideale Bedingungen für eine Auszeit - eingebettet in eine Landschaft, die zum Wandern einlädt.

Haben sie bei der Rottal-Terme ein „h“ vergessen? Therme wird in Bad Birnbach ohne den Buchstaben geschrieben. Was auf den ersten Blick wie ein Rechtschreibfehler anmutet, hat auf den zweiten einen schönen Grund. „Wegen der sanften Hügel, den Flüssen, Feldern und Wäldern wird unsere Gegend auch als niederbayerische Toskana bezeichnet“,...