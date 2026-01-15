Faszinierendes Armenien: Reise zwischen Ost und West

Jenseits der glitzernden Fassaden in der Hauptstadt Jerewan sind die Spuren der Sowjetzeit allgegenwärtig. Sie erzählen Geschichten von Freiheit und Unterdrückung in einem Land, in dem jeder alles besser weiß.

An drei Skulpturen des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero vorbei schlendern wir durch den kleinen Park zur beliebten „Kaskade". Sie ist zum Aushängeschild für das moderne Jerewan geworden. Wir verschmähen die Rolltreppen im Inneren der gigantischen Anlage, die über fünf Ebenen verfügt, auf denen das Cafesjian Kunstmuseum...