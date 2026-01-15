Faszinierendes Armenien: Reise zwischen Ost und West

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Foto: Roland Motz
Foto: Roland Motz Bild: Der Ararat mit dem Kloster Chor Virap im Vordergrund.
Jerewan von oben - im Hintergrund der große und der kleine Ararat.
Jerewan von oben - im Hintergrund der große und der kleine Ararat. Bild: Roland Motz
Grabstein eines Gefallenen im Krieg um Berg-Karabach 2020.
Grabstein eines Gefallenen im Krieg um Berg-Karabach 2020. Bild: Roland Motz
Obelisk.
Obelisk. Bild: Roland Motz
Freundlicher Bauer auf dem Weg zurück ins Dorf Odzun.
Freundlicher Bauer auf dem Weg zurück ins Dorf Odzun. Bild: Roland Motz
Kreuz auf einem Felsen oberhalb des Klosters Chor Virap.
Kreuz auf einem Felsen oberhalb des Klosters Chor Virap. Bild: Roland Motz
Unsere Begleitung auf der Reise - die Bühnenbildnerin Victoria Houhannesyan.
Unsere Begleitung auf der Reise - die Bühnenbildnerin Victoria Houhannesyan. Bild: Roland Motz
Traditionelles Picknick in den Bergen oberhalb von Dilijan.
Traditionelles Picknick in den Bergen oberhalb von Dilijan. Bild: Roland Motz
Bild: Tilo Steiner
Foto: Roland Motz
Foto: Roland Motz Bild: Der Ararat mit dem Kloster Chor Virap im Vordergrund.
Jerewan von oben - im Hintergrund der große und der kleine Ararat.
Jerewan von oben - im Hintergrund der große und der kleine Ararat. Bild: Roland Motz
Grabstein eines Gefallenen im Krieg um Berg-Karabach 2020.
Grabstein eines Gefallenen im Krieg um Berg-Karabach 2020. Bild: Roland Motz
Obelisk.
Obelisk. Bild: Roland Motz
Freundlicher Bauer auf dem Weg zurück ins Dorf Odzun.
Freundlicher Bauer auf dem Weg zurück ins Dorf Odzun. Bild: Roland Motz
Kreuz auf einem Felsen oberhalb des Klosters Chor Virap.
Kreuz auf einem Felsen oberhalb des Klosters Chor Virap. Bild: Roland Motz
Unsere Begleitung auf der Reise - die Bühnenbildnerin Victoria Houhannesyan.
Unsere Begleitung auf der Reise - die Bühnenbildnerin Victoria Houhannesyan. Bild: Roland Motz
Traditionelles Picknick in den Bergen oberhalb von Dilijan.
Traditionelles Picknick in den Bergen oberhalb von Dilijan. Bild: Roland Motz
Bild: Tilo Steiner
Reise
Faszinierendes Armenien: Reise zwischen Ost und West
Von Roland Motz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jenseits der glitzernden Fassaden in der Hauptstadt Jerewan sind die Spuren der Sowjetzeit allgegenwärtig. Sie erzählen Geschichten von Freiheit und Unterdrückung in einem Land, in dem jeder alles besser weiß.

An drei Skulpturen des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero vorbei schlendern wir durch den kleinen Park zur beliebten „Kaskade“. Sie ist zum Aushängeschild für das moderne Jerewan geworden. Wir verschmähen die Rolltreppen im Inneren der gigantischen Anlage, die über fünf Ebenen verfügt, auf denen das Cafesjian Kunstmuseum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
27.11.2025
12 min.
Im historischen Luxuszug von Kapstadt nach Namibia
Der African Explorer auf dem Weg Richtung Namibia.
16 Tage fährt der African Explorer durch Landschaften, die an „Jenseits von Afrika“ erinnern: durch Wüsten und Savannen, vorbei an tiefen Schluchten, begleitet von wilden Tieren - und dem kolonialen Erbe.
Roland Motz
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
19.08.2025
9 min.
Eine Reise zur Sonnenseite der Zugspitze
Alpenkulisse wie aus dem Bilderbuch: Der Seebensee und das Wettersteinmassiv mit der (von hier unsichtbaren) Zugspitze.
Einmal im Leben auf die Zugspitze: Das geht auch von Österreich aus. Da sei ohnehin alles vielschöner, behauptet man dort. Stimmt das?
Steffen Klameth
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
Mehr Artikel