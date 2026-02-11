Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch

Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?

Frankfurt/Chemnitz. Jeder Flugpassagier kennt es: Das Boarding beginnt, man betritt die Maschine und dann stellt sich die Frage: Wohin mit kleinen Rucksäcken oder Handtaschen? Die allermeisten Menschen machen dann einen Fehler.

Das erklärt eine Flugbegleiterin gegenüber der „Frankfurter Rundschau“. Ihren echten Namen möchte sie nicht veröffentlicht wissen, jedoch arbeitet sie seit zwei Jahren bei der Lufthansa, absolvierte dabei laut Zeitung über 100 Flüge.

So ist‘s richtig

Und was machen die Passagiere nun falsch mit ihrem Kleingepäck? Sie packen etwa kleine Rucksäcke in die Gepäckfächer über den Sitzen. Ein Fehler. Denn die Gepäckstücke gehören eigentlich unter den jeweiligen Vordersitz. Ausnahme: Man sitzt am Notausgang.

Die Mehrheit der Passagiere macht das jedoch falsch. Folge: Die Gepäckfächer sind schnell voll und größeres Handgepäck muss dann unten im Frachtraum verstaut werden.

„Wir versuchen der Problematik mit Durchsagen entgegenzuwirken“, berichtet die Flugbegleiterin. „Aber viele Passagiere hören da nicht hin oder wissen es schlicht und ergreifend nicht und meinen, es müsse alles immer in die Gepäckfächer.“

Diesem Irrtum sitzen nun vielleicht weniger Flugpassagiere auf. (phy)