MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Reisen
  • |

  • Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch

Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv) Bild: Jan Woitas/dpa
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv) Bild: Jan Woitas/dpa
Reise
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?

Frankfurt/Chemnitz.

Jeder Flugpassagier kennt es: Das Boarding beginnt, man betritt die Maschine und dann stellt sich die Frage: Wohin mit kleinen Rucksäcken oder Handtaschen? Die allermeisten Menschen machen dann einen Fehler.

Das erklärt eine Flugbegleiterin gegenüber der „Frankfurter Rundschau“. Ihren echten Namen möchte sie nicht veröffentlicht wissen, jedoch arbeitet sie seit zwei Jahren bei der Lufthansa, absolvierte dabei laut Zeitung über 100 Flüge.

So ist‘s richtig

Und was machen die Passagiere nun falsch mit ihrem Kleingepäck? Sie packen etwa kleine Rucksäcke in die Gepäckfächer über den Sitzen. Ein Fehler. Denn die Gepäckstücke gehören eigentlich unter den jeweiligen Vordersitz. Ausnahme: Man sitzt am Notausgang.

Die Mehrheit der Passagiere macht das jedoch falsch. Folge: Die Gepäckfächer sind schnell voll und größeres Handgepäck muss dann unten im Frachtraum verstaut werden.

„Wir versuchen der Problematik mit Durchsagen entgegenzuwirken“, berichtet die Flugbegleiterin. „Aber viele Passagiere hören da nicht hin oder wissen es schlicht und ergreifend nicht und meinen, es müsse alles immer in die Gepäckfächer.“

Diesem Irrtum sitzen nun vielleicht weniger Flugpassagiere auf. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
14.10.2025
3 min.
Parken am Flughafen: So günstig ist Dresden im Deutschland-Vergleich
Wer seinen Parkplatz rechtzeitig online bucht, der zahlt am Flughafen Leipzig/Halle 61 Euro pro Woche.
Angesichts des Herbstwetters träumt so mancher von ein paar Tagen Sonne und verreist für eine Woche. Aber an welchem Airport zahlt man für seinen Parkplatz wenig und wo geht es richtig ins Geld? Ein Überblick.
Patrick Hyslop
11.02.2026
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
16.07.2025
5 min.
Neuregelung fürs Handgepäck geplant: EU will Gebühren-Tricksereien der Fluggesellschaften aushebeln
Urlaubszeit, Ferienfliegerzeit: Doch Fluggäste müssen sich genau überlegen, was sie mit ins Handgepäck nehmen, um Zusatzgebühren zu vermeiden.
Wer in Leipzig oder Dresden in ein Flugzeug steigt, muss bei den meisten Airlines fürs Handgepäck extra zahlen – lediglich eine kleine Tasche, die unter den Sitz passt, ist im Ticket inbegriffen. Verbraucherschützer und EU-Parlamentarier wollen das jetzt ändern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel