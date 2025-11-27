Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der African Explorer auf dem Weg Richtung Namibia.
Der African Explorer auf dem Weg Richtung Namibia. Bild: Roland Motz
Einsam und sehr trocken.
Einsam und sehr trocken. Bild: Roland Motz
Am zweitgrößten Canyon der Welt.
Am zweitgrößten Canyon der Welt. Bild: Roland Motz
Dünenwanderung in Sossusvlei.
Dünenwanderung in Sossusvlei. Bild: Roland Motz
Die Spitzkoppe im Hintergrund ist ein Inselberg mit 1728 m Höhe 120 km östlich von Swakopmund.
Die Spitzkoppe im Hintergrund ist ein Inselberg mit 1728 m Höhe 120 km östlich von Swakopmund. Bild: Roland Motz
Auf Safari.
Auf Safari. Bild: Roland Motz
Regenwasser in der riesigen Salzpfanne.
Regenwasser in der riesigen Salzpfanne. Bild: Roland Motz
Der Reiz der Weite.
Der Reiz der Weite. Bild: Roland Motz
Bild: Tilo Steiner
Reise
Im historischen Luxuszug von Kapstadt nach Namibia
Von Roland Motz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

16 Tage fährt der African Explorer durch Landschaften, die an „Jenseits von Afrika“ erinnern: durch Wüsten und Savannen, vorbei an tiefen Schluchten, begleitet von wilden Tieren - und dem kolonialen Erbe.

Von der Aussichtsplattform des African Explorer sehen wir den Tafelberg immer kleiner werden. Rohan Vos, der Eigentümer des Luxuszugs, hat es sich nicht nehmen lassen, seine Fahrgäste persönlich am Bahnhof zu verabschieden. Neben den Gleisen tauchen die ersten Townships auf. Es dauert eine Weile, bis der Zug die Wellblechsiedlungen hinter sich...
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
14.03.2025
11 min.
Portugals wilde Küste: Eine Radtour von Porto nach Lissabon
Eine karge Felslandschaft prägt die Küste.
Zwei pulsierende Großstädte, verschlafene Fischerdörfer, kulinarische Köstlichkeiten und immer wieder das Meer: Die Küste Portugals lässt sich gut per E-Bike erkunden.
Roland Motz
14.11.2025
10 min.
Wüste, Berge, Meer und Tausende Moscheen: Der Oman öffnet sich für Touristen
Sehnsuchtsziel Oman.
Für den Oman beginnt jetzt die beste Reisezeit. Das Land hat sich radikal gewandelt, ohne mit Traditionen zu brechen. Eine Reise voller Gegensätze - zu königlichen Palästen und dem drittgrößten Canyon der Welt.
Katrin Saft
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
