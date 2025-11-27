Im historischen Luxuszug von Kapstadt nach Namibia

16 Tage fährt der African Explorer durch Landschaften, die an „Jenseits von Afrika“ erinnern: durch Wüsten und Savannen, vorbei an tiefen Schluchten, begleitet von wilden Tieren - und dem kolonialen Erbe.

Von der Aussichtsplattform des African Explorer sehen wir den Tafelberg immer kleiner werden. Rohan Vos, der Eigentümer des Luxuszugs, hat es sich nicht nehmen lassen, seine Fahrgäste persönlich am Bahnhof zu verabschieden. Neben den Gleisen tauchen die ersten Townships auf. Es dauert eine Weile, bis der Zug die Wellblechsiedlungen hinter sich...