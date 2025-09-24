Im Wald der wilden Wisente - eine Reise in Polens Osten

Im Grenzgebiet von Belarus und Polen breitet sich der letzte Flachlandurwald unseres Kontinents aus. Hier grasen Wisente, die in freier Wildbahn als ausgestorben galten - und Wanderern Respekt abverlangen.

Wie eine weiße Daunendecke schmiegt sich der Morgennebel an die Wiese zwischen Wald und Sümpfen. In der Puszcza Białowieska (Belowescher Heide) ganz im Osten Polens hat die Dämmerung begonnen. Meine kalten Finger klammern sich am Fernglas fest. Doch auch vom Aussichtsturm kann ich noch nicht viel sehen. Allmählich weicht die Dunkelheit und...