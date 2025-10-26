In Venedig wird am meisten geflucht - und noch mehr unnützes Wissen über Italien

Ein Reiseführer hat kuriose Fakten und Geschichten zusammengetragen, die selbst für ausgewiesene Italien-Fans überraschend sind. Dabei wird mit so manchem Vorurteil aufgeräumt.

Italienische Lieder brauchen keine Melodien. Allein die Sprache klingt in unseren Ohren wie Musik - solange wir sie nicht verstehen. Denn Italiener drücken sich nicht immer fein aus, im Gegenteil: Im Schnitt flucht jeder Italiener neunmal am Tag und Männer mehr als Frauen. Und am meisten in Venedig: Mit 19 Schimpfwörtern täglich sind die...