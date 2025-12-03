Industriearchitektur, Lichter, Glühbier: Eine winterliche Reise in die Chemnitzer Partnerstadt Łódź

In Polens viertgrößter Stadt lockt der längster Fußgängerboulevard Europas. Wie hart das Leben hier früher war, davon zeugen noch viele Fabrikgebäude - meist liebevoll saniert.

Es schneit in Łódź. Die Flocken rieseln, malen weiße Tupfen auf die roten Backsteinwände von „Manufaktura". Die langgestreckten, teils auch hohen Klinkerbauten dieser riesigen historischen Fabrikanlage werden von aufwendig gestalteten Fassaden, Mauern, Türmen und Toren geziert.