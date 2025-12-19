Kangaroo Island: „Die Insel ist wie ein Zoo, nur ohne Zäune“

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weite Landschaften - und natürlich ein Känguru.
Weite Landschaften - und natürlich ein Känguru. Bild: South Australian Tourism Commission
Selten tagsüber anzutreffen: ein Wallaby.
Selten tagsüber anzutreffen: ein Wallaby. Bild: South Australian Tourism Commission
Auf Kangaroo Island begegnen sich Mensch und Känguru recht häufig.
Auf Kangaroo Island begegnen sich Mensch und Känguru recht häufig. Bild: Sylvia Miskowiec
Adam Houchin ist Football-Coach und Tourguide auf Kangaroo Island.
Adam Houchin ist Football-Coach und Tourguide auf Kangaroo Island. Bild: Sylvia Miskowiec
Rob schert seit mehr als 40 Jahren Schafe.
Rob schert seit mehr als 40 Jahren Schafe. Bild: Sylvia Miskowiec
Eukalyptus ist schwer verdaulich - nach dem Fressen wird daher ausgeruht.
Eukalyptus ist schwer verdaulich - nach dem Fressen wird daher ausgeruht. Bild: Sylvia Miskowiec
Direkt an den Strand der Seelöwen geht es nur mit einem Guide der Nationalparkbehörde, direkt vor Ort buchbar.
Direkt an den Strand der Seelöwen geht es nur mit einem Guide der Nationalparkbehörde, direkt vor Ort buchbar. Bild: South Australian Tourism Commission
Strände wie diesen an der Vivonne Bay gibt es auf Kangaroo Island so einige.
Strände wie diesen an der Vivonne Bay gibt es auf Kangaroo Island so einige. Bild: Sylvia Miskowiec
Die „Remarkable Rocks“ gehören zu den Hauptattraktionen des Flinders-Chase-Nationalparks.
Die „Remarkable Rocks“ gehören zu den Hauptattraktionen des Flinders-Chase-Nationalparks. Bild: Sylvia Miskowiec
Bild: Tilo Steiner
Weite Landschaften - und natürlich ein Känguru.
Weite Landschaften - und natürlich ein Känguru. Bild: South Australian Tourism Commission
Selten tagsüber anzutreffen: ein Wallaby.
Selten tagsüber anzutreffen: ein Wallaby. Bild: South Australian Tourism Commission
Auf Kangaroo Island begegnen sich Mensch und Känguru recht häufig.
Auf Kangaroo Island begegnen sich Mensch und Känguru recht häufig. Bild: Sylvia Miskowiec
Adam Houchin ist Football-Coach und Tourguide auf Kangaroo Island.
Adam Houchin ist Football-Coach und Tourguide auf Kangaroo Island. Bild: Sylvia Miskowiec
Rob schert seit mehr als 40 Jahren Schafe.
Rob schert seit mehr als 40 Jahren Schafe. Bild: Sylvia Miskowiec
Eukalyptus ist schwer verdaulich - nach dem Fressen wird daher ausgeruht.
Eukalyptus ist schwer verdaulich - nach dem Fressen wird daher ausgeruht. Bild: Sylvia Miskowiec
Direkt an den Strand der Seelöwen geht es nur mit einem Guide der Nationalparkbehörde, direkt vor Ort buchbar.
Direkt an den Strand der Seelöwen geht es nur mit einem Guide der Nationalparkbehörde, direkt vor Ort buchbar. Bild: South Australian Tourism Commission
Strände wie diesen an der Vivonne Bay gibt es auf Kangaroo Island so einige.
Strände wie diesen an der Vivonne Bay gibt es auf Kangaroo Island so einige. Bild: Sylvia Miskowiec
Die „Remarkable Rocks“ gehören zu den Hauptattraktionen des Flinders-Chase-Nationalparks.
Die „Remarkable Rocks“ gehören zu den Hauptattraktionen des Flinders-Chase-Nationalparks. Bild: Sylvia Miskowiec
Bild: Tilo Steiner
Reise
Kangaroo Island: „Die Insel ist wie ein Zoo, nur ohne Zäune“
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traumstrände, weite Landschaften und jede Menge Tiere: Kangaroo Island in Südaustralien ist ein Paradies für Naturliebhaber. Dabei sind es nicht nur die namensgebenden Kängurus, die Besuchern das Herz aufgehen lassen.

Ein Känguru muss mal eine heiße Nacht mit einem Hasen verbracht haben. Auf solche Gedanken kommt, wer zig hasengroße, braungraue Tiere des nachts auf einer Trockengraswiese herumhopsen sieht – allerdings mit kurzen Ohren und am anderen Ende der Welt. Genauer gesagt auf Kangaroo Island, der drittgrößten Insel Australiens, die down under...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
14.11.2025
10 min.
Wüste, Berge, Meer und Tausende Moscheen: Der Oman öffnet sich für Touristen
Sehnsuchtsziel Oman.
Für den Oman beginnt jetzt die beste Reisezeit. Das Land hat sich radikal gewandelt, ohne mit Traditionen zu brechen. Eine Reise voller Gegensätze - zu königlichen Palästen und dem drittgrößten Canyon der Welt.
Katrin Saft
28.05.2025
9 min.
Urlaub auf einer Vulkaninsel: Warum Lanzarote immer mehr Menschen fasziniert
Sandra Rodriguez bietet auf Lanzarote Lava-Trekkingtouren an - hier in den geschützten Vulkanpark.
Dank eines Visionärs blieb Lanzarote das Schicksal anderer Kanareninseln weitgehend erspart. Die lebensfeindliche Landschaft lehrt den Respekt vor der Natur und steckt doch voller Wunder.
Katrin Saft
Mehr Artikel