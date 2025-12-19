Kangaroo Island: „Die Insel ist wie ein Zoo, nur ohne Zäune“

Traumstrände, weite Landschaften und jede Menge Tiere: Kangaroo Island in Südaustralien ist ein Paradies für Naturliebhaber. Dabei sind es nicht nur die namensgebenden Kängurus, die Besuchern das Herz aufgehen lassen.

Ein Känguru muss mal eine heiße Nacht mit einem Hasen verbracht haben. Auf solche Gedanken kommt, wer zig hasengroße, braungraue Tiere des nachts auf einer Trockengraswiese herumhopsen sieht – allerdings mit kurzen Ohren und am anderen Ende der Welt. Genauer gesagt auf Kangaroo Island, der drittgrößten Insel Australiens, die down under... Ein Känguru muss mal eine heiße Nacht mit einem Hasen verbracht haben. Auf solche Gedanken kommt, wer zig hasengroße, braungraue Tiere des nachts auf einer Trockengraswiese herumhopsen sieht – allerdings mit kurzen Ohren und am anderen Ende der Welt. Genauer gesagt auf Kangaroo Island, der drittgrößten Insel Australiens, die down under...