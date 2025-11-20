Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Katalonien auf der Urlaubsmesse Leipzig: Lebensfreude, Licht und Wärme tanken

Am Ferienort Tossa macht die „Wilde Küste“, die Costa Brava, ihrem Namen alle Ehre.
Am Ferienort Tossa macht die „Wilde Küste“, die Costa Brava, ihrem Namen alle Ehre. Bild: Carsten Heinke
Auf dem Campingplatz Les Medes lockt ein Pool zur Erfrischung.
Auf dem Campingplatz Les Medes lockt ein Pool zur Erfrischung. Bild: Carsten Heinke
Schattige Plätzchen auf dem Campingplatz Rodas.
Schattige Plätzchen auf dem Campingplatz Rodas. Bild: Carsten Heinke
Castell del Montgrí: Die von weitem sichtbare Burg ist das Wahrzeichen der Region.
Castell del Montgrí: Die von weitem sichtbare Burg ist das Wahrzeichen der Region. Bild: Carsten Heinke
Reise
Katalonien auf der Urlaubsmesse Leipzig: Lebensfreude, Licht und Wärme tanken
Von Carsten Heinke
Das sonnenreiche Katalonien ist ein ganzjähriges Reiseziel. Die autonome Gemeinschaft rund um Barcelona ist Partner der Messe in Leipzig, die noch bis zum 23. November läuft.

Natur und Outdoor-Spaß am Mittelmeer und in den Pyrenäen, malerische Berg- und Fischerdörfer, antike Stätten, mittelalterliche Kirchen, Klöster, Burgen. Dazu ein Mix aus Traditionen und moderner City- und Genusskultur – all das ist Katalonien. Die autonome Gemeinschaft ganz im Nordosten Spaniens ist weltweit bekannt für ihre Hauptstadt...
