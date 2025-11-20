Katalonien auf der Urlaubsmesse Leipzig: Lebensfreude, Licht und Wärme tanken

Das sonnenreiche Katalonien ist ein ganzjähriges Reiseziel. Die autonome Gemeinschaft rund um Barcelona ist Partner der Messe in Leipzig, die noch bis zum 23. November läuft.

Natur und Outdoor-Spaß am Mittelmeer und in den Pyrenäen, malerische Berg- und Fischerdörfer, antike Stätten, mittelalterliche Kirchen, Klöster, Burgen. Dazu ein Mix aus Traditionen und moderner City- und Genusskultur – all das ist Katalonien. Die autonome Gemeinschaft ganz im Nordosten Spaniens ist weltweit bekannt für ihre Hauptstadt... Natur und Outdoor-Spaß am Mittelmeer und in den Pyrenäen, malerische Berg- und Fischerdörfer, antike Stätten, mittelalterliche Kirchen, Klöster, Burgen. Dazu ein Mix aus Traditionen und moderner City- und Genusskultur – all das ist Katalonien. Die autonome Gemeinschaft ganz im Nordosten Spaniens ist weltweit bekannt für ihre Hauptstadt...