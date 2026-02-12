MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Ferienpark in Wendisch Rietz wohnen Gäste direkt am See – in Häusern im skandinavischen Stil.
Im Ferienpark in Wendisch Rietz wohnen Gäste direkt am See – in Häusern im skandinavischen Stil. Bild: Ekkehart Eichler
Tierisches Leben im Kurpark von Bad Saarow.
Tierisches Leben im Kurpark von Bad Saarow. Bild: Ekkehart Eichler
Draußen baden, selbst im Winter: in der Saarow Therme.
Draußen baden, selbst im Winter: in der Saarow Therme. Bild: Ekkehart Eichler
Seeblick vom Hotel Märkisches Meer aus.
Seeblick vom Hotel Märkisches Meer aus. Bild: Ekkehart Eichler
Im Ferienpark in Wendisch Rietz wohnen Gäste direkt am See – in Häusern im skandinavischen Stil.
Im Ferienpark in Wendisch Rietz wohnen Gäste direkt am See – in Häusern im skandinavischen Stil. Bild: Ekkehart Eichler
Tierisches Leben im Kurpark von Bad Saarow.
Tierisches Leben im Kurpark von Bad Saarow. Bild: Ekkehart Eichler
Draußen baden, selbst im Winter: in der Saarow Therme.
Draußen baden, selbst im Winter: in der Saarow Therme. Bild: Ekkehart Eichler
Seeblick vom Hotel Märkisches Meer aus.
Seeblick vom Hotel Märkisches Meer aus. Bild: Ekkehart Eichler
Reise
Märkisches Meer im Winter: Eine Auszeit am Scharmützelsee
Von Ekkehart Eichler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bad Saarow und Wendisch Rietz punkten nicht nur durch die Seelage, sondern mit Therme, Saunawelt und Natur. Und mit einem Mann, dessen Aufgüsse einen Meistertitel gewonnen haben.

Als „Märkisches Meer“ bezeichnete Brandenburgs Nationalschriftsteller Theodor Fontane den Scharmützelsee südöstlich von Berlin. Und in der Tat: Das zehn Kilometer lange, maximal 1,5 Kilometer breite und bis zu 30 Meter tiefe Eiszeit-Juwel ist für hiesige Verhältnisse einzigartig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
02.01.2026
6 min.
Entspannen in Deutschlands zweitgrößter Therme
Entspannung pur.
Die Rottal-Terme in Bad Birnbach bietet mit ihren Thermalwasserbecken, Saunen und Therapiebädern ideale Bedingungen für eine Auszeit - eingebettet in eine Landschaft, die zum Wandern einlädt.
Udo Lemke
19.12.2025
11 min.
Kangaroo Island: „Die Insel ist wie ein Zoo, nur ohne Zäune“
Weite Landschaften - und natürlich ein Känguru.
Traumstrände, weite Landschaften und jede Menge Tiere: Kangaroo Island in Südaustralien ist ein Paradies für Naturliebhaber. Dabei sind es nicht nur die namensgebenden Kängurus, die Besuchern das Herz aufgehen lassen.
Sylvia Miskowiec
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
Mehr Artikel