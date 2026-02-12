Märkisches Meer im Winter: Eine Auszeit am Scharmützelsee

Bad Saarow und Wendisch Rietz punkten nicht nur durch die Seelage, sondern mit Therme, Saunawelt und Natur. Und mit einem Mann, dessen Aufgüsse einen Meistertitel gewonnen haben.

Als „Märkisches Meer" bezeichnete Brandenburgs Nationalschriftsteller Theodor Fontane den Scharmützelsee südöstlich von Berlin. Und in der Tat: Das zehn Kilometer lange, maximal 1,5 Kilometer breite und bis zu 30 Meter tiefe Eiszeit-Juwel ist für hiesige Verhältnisse einzigartig.