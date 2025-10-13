Mit dem Lastschiff über den Bodensee

Lädinen transportierten früher Waren über Deutschlands größten See. Heute sitzen Touristen so wie ich drin und müssen selbst bei Windstille weder rudern noch staken.

Immenstaad. Vielleicht hätte ich mir das mit der Bootsfahrt noch mal überlegen sollen. So richtig seetüchtig bin ich nämlich nicht. Wenn ein Schiff ins Schaukeln kommt, wird mir schnell kotzübel. Und genau das könne hier jederzeit passieren, erklärt gerade der Kapitän: „Unsere Lädine ist wie eine Nussschale, sie liebt das Rollen und Schaukeln.“

Zu spät. Das Schiff hat bereits den Hafen von Immenstaad verlassen und steuert auf den offenen Bodensee zu. Versprochen war eine entspannte Sonnenuntergangsfahrt. Immerhin: Der See ist ruhig, es weht nur ein laues Lüftchen, das Schiff gleitet dahin. Im Süden färben sich die Alpen in der Abendsonne. Im Westen baut sich zwar eine dunkle Wolkenwand auf, aber das ist noch weit, weit weg. Auf dem Deck werden Kaffee und Wein serviert, ich greife zu einer Biolimonade. Und lausche dem Kapitän.

Er heiße Benno Lindenkamp und sei gar kein Kapitän, stellt er klar: „Kapitäne gibt es nur auf hoher See, ich bin hier der Schiffsführer.“ Vorher habe er auf dem Mittelmeer gearbeitet, nun ist er die zweite Saison auf dem Bodensee unterwegs. Mit der Lädine. „Mich hat das Altmodische gereizt“, sagt Lindenkamp.

Lädine-Kapitän Benno Lindenkamp ist schon auf vielen Wassern gesegelt. Bild: Steffen Klameth Lädine-Kapitän Benno Lindenkamp ist schon auf vielen Wassern gesegelt. Bild: Steffen Klameth

Altmodisch ist die Lädine allemal, das erkennt man schon an dem riesengroßen Rahsegel. Damit ist sie etwas ganz Besonderes, ein Hingucker wie der Zeppelin, der mit Touristen über dem „Schwäbischen Meer“ kreist. Früher waren Lädinen ein ganz normaler Anblick. Sie transportierten Waren über den See. Salz und Branntwein, Textilien und Tiere, Bauholz und roten Sandstein. „Bis zu 160 Tonnen konnte eine Lädine laden“, sagt der Schiffsführer. Und dann klärt er uns über den seltsamen Namen auf: „Das Wort Lädine kommt aus dem Alemannischen und bedeutet so viel wie Last oder Ladung.“ Lädinen waren also Lastensegler. Man vermutet, dass es sie schon im 14. Jahrhundert gab. Die letzten wurden in den 1920er-Jahren ausgemustert. Dampfschiffe und die Eisenbahn machten ihnen den Garaus. Sie waren aus der Mode gekommen.

Schiffer waren überwiegend Zimmerleute

So wie die Dienstkleidung von Benno Lindenkamp. Er trägt einen Hut , eine schwarze Hose mit großen Taschen, ein Leinenhemd und ein blaues Tuch um den Hals: „Das haben die Schiffer früher getragen. Beziehungsweise nehmen wir an, dass sie das getragen haben könnten.“ Die Bootsleute seien nämlich überwiegend Zimmerleute gewesen, was praktisch war, weil ihr Boot aus Holz gefertigt wurde. Eiche vor allem und Lärche.

Unsere Lädine schippert, angetrieben von einem Motor, langsam über den See. Das Segel ist noch gerafft, der 14 Meter hohe Mast reckt sich etwas nackig gen Himmel. Lindenkamp schaut sich immer wieder um. Mit dem 360-Grad-Blick observiert er den See; von der Oberfläche kann er ablesen, wo der Wind weht und wie stark. Heute ist er etwas verunsichert: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher der Wind kommen soll.“ Mir soll es recht sein: Kein Wind, kein Schaukeln. Jedenfalls solange keine Motorschiffe in der Nähe sind und Wellen schlagen. „Unser größter Feind ist der Katamaran“, verkündet der Schiffsführer, „da wird es hier ungemütlich.“ Ich blicke mich um. Kein Katamaran weit und breit. Gut so.

Früher gab es keine Katamarane, es gab überhaupt keine größeren Schiffe als die Lädinen. Aber es gab - und gibt - Stürme. Auf dem Grund des Bodensees lägen jede Menge Boote und Schiffe, die es nicht ans andere Ufer geschafft haben, erklärt Lindenkamp. Natürlich auch Lädinen. Eine hat man vor Friedrichshafen gefunden. Sie ist heute ein Unterwassermuseum und Tauchern vorbehalten. Unterm Wasser soll es sogar Wegeschilder geben, damit die Taucher das Ziel nicht verfehlen.

Alle anderen können im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz zumindest die Fragmente einer Lädine bewundern. Sie wurden 1988 in der Nähe des Strandbads von Immenstaad gefunden und waren der Anstoß zum Nachbau einer Lädine. Entsprechende Pläne lagerten in einem Schweizer Archiv. Doch erst als man genügend Sponsoren gefunden hatte, konnte die Michelsen-Werft in Seemoos an die Arbeit gehen.

Früher gab‘s keinen Motor

Dabei habe man sich nah am Original gehalten, erzählt Lindenkamp. Größere Ausnahmen waren notgedrungen beim Passagierdeck und beim Motor nötig – beides besaßen die Lädinen früher nicht. 1999 wurde die „St. Jodok“ getauft. Seitdem kümmert sich ein Verein um ihren Erhalt und schickt sie an fünf Tagen die Woche bis zu viermal täglich übern See. Es gibt Wein-, Wikinger- und Weißwurstfahrten, Charterausflüge von Firmen und Vereinen, Neumondtouren und, wie jetzt, Fahrten in den Sonnenuntergang.

Passagiere helfen beim Segeln

Eine leichte Brise kommt auf. Rückenwind! Jetzt kann die Lädine zeigen, was sie draufhat. „Klar zum Segelsetzen“, ruft der Schiffsführer seinem Bootsmann zu. „Klar bei Schoten! Klar bei Geitau! Langsam fällt das Segel!“ Das Segel fällt, die Passagiere schauen gebannt zu. Später dürfen sie beim Einholen des Segels helfen und zwischendurch auch mal ans Steuer. Ich kann das Ruder mit einem Finger bewegen. Ein leichter Zug, und die Lädine steuert nach links. Ein sanfter Druck, und das Schiff wendet sich nach rechts. Alles andere erledigen der Wind und das 60 Quadratmeter große Segel. „Wir können nur mit dem Wind segeln“, erklärt Lindenkamp. Und was haben die Schiffer früher gemacht, wenn der Wind aus der falschen Richtung kam oder gar kein Lüftchen blies? „Dann wurde gerudert oder gestochert – je nachdem, auf welcher Seite des Sees man sich befand.“ Das deutsche Ufer ist eher flach, deshalb musste die Mannschaft dort zu Staken greifen. Auf der Schweizer Seite legte man sich dann in die Riemen. Uns bliebe dank des Dieselmotors beides erspart. Lindenkamp öffnet eine Klappe und zeigt den Passagieren den Antrieb. Knapp 150 PS, damit kann man ordentlich Betrieb machen.

Und das macht die Lädine dann auch. Die dunklen Wolken sind bedrohlich nähergekommen. „Klar bei Segelholen“, kommandiert der Schiffsführer. Kaum ist das Segel gerafft, wird der Motor angeworfen. Im Eiltempo kehrt die Lädine nach anderthalb Stunden in den Hafen zurück. Ohne Schaukeln und Rollen. Eigentlich ganz nett, so eine Segeltour.

Lädine ahoi!

Hinkommen: Mit dem Zug von Chemnitz rund acht Stunden mit häufigem Umsteigen, u. a. in Leipzig und München; mit dem Auto rund 550 km

Lädine: Die Fahrten starten in der Regel im Hafen von Immenstaad, zu bestimmten Terminen auch in Langenargen. Die 90-Minuten-Tour kostet 17 (Erwachsene) bzw. 6 Euro (Kinder), Themenfahrten sind zum Teil teurer. Saisonschluss ist in diesem Jahr am 12. Oktober. Tickets gibt es am Schiff oder in der Tourist-Information in Immenstaad. “ www.laedine.org

Unterwegs: Mit dem Bodensee-Ticket fährt man gratis und grenzüberschreitend mit Bahn, Bus und Fähren (Lädine ausgenommen). Das Ticket ist für drei Zonen sowie für einen oder drei Tage erhältlich. Preise ab 25 Euro, ermäßigt ab 12,50 Euro, Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos.

Die Recherche wurde unterstützt von Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und Deutsche Bodensee Tourismus GmbH.