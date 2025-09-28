Reisetipp: Auf den Spuren von Loch Ness - per Schiff durch Schottland

Mit der „MS Lord of the Highlands“ gelangt man von Inverness bis zu den Inneren Hebriden - vorbei an magischen Orten, die Kulisse für Filme wie Harry Potter oder Outlander waren.

Leichter Hochland-Seewind pfeift uns um die Nasen. Ansonsten ist es auf dem Aussichtsdeck ganz still – obwohl die halbe Schiffsbesatzung an der Reling steht. Platz wäre sogar für die ganze, denn mit 37 Passagieren ist diese Reise mit „Lord of the Highlands“ ausgebucht. Die legendäre Berglandschaft, welche dem Minikreuzer seinen Namen gab,... Leichter Hochland-Seewind pfeift uns um die Nasen. Ansonsten ist es auf dem Aussichtsdeck ganz still – obwohl die halbe Schiffsbesatzung an der Reling steht. Platz wäre sogar für die ganze, denn mit 37 Passagieren ist diese Reise mit „Lord of the Highlands“ ausgebucht. Die legendäre Berglandschaft, welche dem Minikreuzer seinen Namen gab,...