Regionale Nachrichten und News
  • Reisetipp: Quer durch Indiens Süden - eine Welt voller Farben und Kontraste

Der Shore Tempel liegt direkt am Golf von Bengalen und gehört zu den heiligen Stätten von Mamallapuram. Er war vermutlich Teil einer zehn Kilometer langen Anlage mit sieben Tempeln.
Der Shore Tempel liegt direkt am Golf von Bengalen und gehört zu den heiligen Stätten von Mamallapuram. Er war vermutlich Teil einer zehn Kilometer langen Anlage mit sieben Tempeln. Bild: Thomas Schade
Der Historiker Shrawan Kumar lebt bei Bangalore und führt Reisende zu den historischen Stätten des Landes.
Der Historiker Shrawan Kumar lebt bei Bangalore und führt Reisende zu den historischen Stätten des Landes. Bild: Thomas Schade
Die St. Thomas Basilika in Chennai. Hier soll der Apostel Thomas von einem Speer getötet worden sein. Die Kirche beherbergt Reliquien und erhielt die besondere Anerkennung des Vatikans.
Die St. Thomas Basilika in Chennai. Hier soll der Apostel Thomas von einem Speer getötet worden sein. Die Kirche beherbergt Reliquien und erhielt die besondere Anerkennung des Vatikans. Bild: Thomas Schade
Der kleine Ort Darasuram beherbergt eines der größten Bauwerke des alten Chola-Reiches, den Airavatesvara-Tempel, entstanden in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Er ist Gott Shiva gewidmet.
Der kleine Ort Darasuram beherbergt eines der größten Bauwerke des alten Chola-Reiches, den Airavatesvara-Tempel, entstanden in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Er ist Gott Shiva gewidmet. Bild: Thomas Schade
An Silbereichen und anderen Bäumen rankt sich die Pfefferpflanze empor. Das Klettergewächs kann bis zu zehn Meter hoch werden und stammt aus Südindien.
An Silbereichen und anderen Bäumen rankt sich die Pfefferpflanze empor. Das Klettergewächs kann bis zu zehn Meter hoch werden und stammt aus Südindien. Bild: Thomas Schade
In den Blackwaters ist die Fahrt auf einem der typischen Hausboote immer eine willkommene Ruhepause für entdeckungshungrige Reisende. An Feiertagen sind Tausende solcher Boote auf dem Wasser.
In den Blackwaters ist die Fahrt auf einem der typischen Hausboote immer eine willkommene Ruhepause für entdeckungshungrige Reisende. An Feiertagen sind Tausende solcher Boote auf dem Wasser. Bild: Thomas Schade
Reisetipp: Quer durch Indiens Süden - eine Welt voller Farben und Kontraste
Von Thomas Schade
Warum der Hinduismus keine Religion ist, Millionen Inder den Apostel Thomas verehren und Kerala so etwas wie das Paradies ist. Ein Reisebericht.

Unbarmherzig wie eine Keule schlägt die Temperatur zu. Kaum verlässt man die klimatisierte Halle des Airports der Provinzhauptstadt Chennai bläst einem die Luft mit etwa 30 Grad Celsius entgegen – selbst um Mitternacht. Wenig später im Hotel herrschen 22 Grad. „Daran müsst Ihr Euch gewöhnen, wir haben Monsun“, sagt Shrawan Kumar. Der...
