Reisetipp: Quer durch Indiens Süden - eine Welt voller Farben und Kontraste

Der Shore Tempel liegt direkt am Golf von Bengalen und gehört zu den heiligen Stätten von Mamallapuram. Er war vermutlich Teil einer zehn Kilometer langen Anlage mit sieben Tempeln. Bild: Thomas Schade

Der Historiker Shrawan Kumar lebt bei Bangalore und führt Reisende zu den historischen Stätten des Landes. Bild: Thomas Schade

Die St. Thomas Basilika in Chennai. Hier soll der Apostel Thomas von einem Speer getötet worden sein. Die Kirche beherbergt Reliquien und erhielt die besondere Anerkennung des Vatikans. Bild: Thomas Schade

Der kleine Ort Darasuram beherbergt eines der größten Bauwerke des alten Chola-Reiches, den Airavatesvara-Tempel, entstanden in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Er ist Gott Shiva gewidmet. Bild: Thomas Schade

An Silbereichen und anderen Bäumen rankt sich die Pfefferpflanze empor. Das Klettergewächs kann bis zu zehn Meter hoch werden und stammt aus Südindien. Bild: Thomas Schade