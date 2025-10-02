Hausbesitzer aus dem Erzgebirge rechnet vor: So profitiere ich von dynamischen Strompreisen

Andre Obst aus Drebach spart dank intelligentem Stromzähler mehrere Hundert Euro im Jahr. Dafür nimmt er ein paar Besonderheiten in Kauf.

Bei Andre Obst dreht sich kein Rad mehr. Zumindest nicht am Stromzähler. Der Drebacher hat vor gut zwei Jahren auf ein sogenanntes Smart Meter umgestellt: einen digitalen, intelligenten Stromzähler, der gekoppelt ist mit einem kleinen Zusatzgerät. So wird nicht nur der Verbrauch von Familie Obst erfasst, sondern kann auch verschlüsselt an den...