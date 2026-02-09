MENÜ
Immer mehr Kunden in Deutschland scannen ihre Produkte an der Ladenkasse selbst.
Immer mehr Kunden in Deutschland scannen ihre Produkte an der Ladenkasse selbst. Bild: Swen Pförtner/dpa
Technik & Digitales
Sieben Tücken an der SB-Kasse im Supermarkt - und wie Sie sie umgehen
Von Hanna Gersmann
0:00 Anhören

Ob Lidl oder dm: Immer häufiger bieten Läden SB-Kassen an, an denen Kunden ihre Einkäufe selbst scannen können. Doch oft genug gibt es dabei Probleme, die ärgerlich oder peinlich sind.

1. Tücke - Der Zehn-Artikel-Rat: Der Einzelhandel hat in den vergangenen beiden Jahren "immens investiert", was seine Kassensysteme angehe, sagt Frank Horst vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. So könne heute in 11.200 Geschäften von den rund 310.000 Einzelhandelsbetrieben selbst kassiert werden statt nur in gut 5000 wie noch vor drei...
