Regionale Nachrichten und News
  • 21. Bergsichtenfestival in Freiberg: Extremkletterer Glowacz zeigt sein Schauspieltalent

Stefan Glowacz (li.) in einer Szene aus „Schrei aus Stein“. Vittorio Mezzogiorno (re.) verkörpert im Film im Kampf um die Erstbesteigung des Cerro Torre (im Hintergrund) seinen Gegenspieler.
Stefan Glowacz (li.) in einer Szene aus „Schrei aus Stein“. Vittorio Mezzogiorno (re.) verkörpert im Film im Kampf um die Erstbesteigung des Cerro Torre (im Hintergrund) seinen Gegenspieler. Bild: Sudioacanal/Screenshot aus dem Film
Stefan Glowacz (li.) in einer Szene aus „Schrei aus Stein". Vittorio Mezzogiorno (re.) verkörpert im Film im Kampf um die Erstbesteigung des Cerro Torre (im Hintergrund) seinen Gegenspieler.
Bild: Sudioacanal/Screenshot aus dem Film
21. Bergsichtenfestival in Freiberg: Extremkletterer Glowacz zeigt sein Schauspieltalent
Von Gabriele Fleischer
0:00 Anhören

Für das 21. Bergsichtenfestival hat Organisationschef Frank Meutzner zwei Streifen aus dem Archiv „ausgegraben“. Sie sind spektakulär, machen aber auch nachdenklich.

Nach der 20. Auflage im vergangenen Jahr hatte Frank Meutzner, Macher des Bergsich-tenfestivals, eine verkürzte Version angekündigt. Abstriche zu machen, liegt dem gebürtigen Freiberger indes nicht. Neben einer ostdeutschen Premiere mit der Schweizerin Nina Caprez (15. November) stellt der Festivalchef zwei spektakuläre Kinofilme vor.
