21. Bergsichtenfestival in Freiberg: Extremkletterer Glowacz zeigt sein Schauspieltalent

Für das 21. Bergsichtenfestival hat Organisationschef Frank Meutzner zwei Streifen aus dem Archiv „ausgegraben“. Sie sind spektakulär, machen aber auch nachdenklich.

Nach der 20. Auflage im vergangenen Jahr hatte Frank Meutzner, Macher des Bergsich-tenfestivals, eine verkürzte Version angekündigt. Abstriche zu machen, liegt dem gebürtigen Freiberger indes nicht. Neben einer ostdeutschen Premiere mit der Schweizerin Nina Caprez (15. November) stellt der Festivalchef zwei spektakuläre Kinofilme vor.