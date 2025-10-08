„Horror vor normalen Lebenswegen“: Schweizer Kletterstar Nina Caprez kommt zu „Bergsichten“ nach Dresden

Prag/Dresden. Die Schweizerin Nina Caprez, eine der weltbesten Kletterinnen, ordnete lange alles dem Sport unter. Jetzt hat sie zwei Töchter – Lia drei Jahre, Dune sechs Monate alt. Im Telefon-Interview mit der „Freien Presse“ erzählt die 38-Jährige in Prag, wie es ihr dabei geht, was ihr Leben ausmacht, warum sie keinen Beruf lernte und was sie vom Dresdner Bergsichten-Festival erwartet.

Freie Presse: Nina Caprez, wo kletterten Sie in den letzten Wochen? Freie Presse: Nina Caprez, wo kletterten Sie in den letzten Wochen?