  • Action auf beliebter „Berg-und-Talbahn“: DTM gibt Visitenkarte auf dem Sachsenring ab

Im vergangenen Jahr feierte der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken im ersten Rennen einen Start-Ziel-Sieg auf dem Sachsenring. Bild: Andreas Kretschel
Im vergangenen Jahr feierte der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken im ersten Rennen einen Start-Ziel-Sieg auf dem Sachsenring. Bild: Andreas Kretschel
Sport-Mix
Action auf beliebter „Berg-und-Talbahn“: DTM gibt Visitenkarte auf dem Sachsenring ab
Von Horn Thorsten
Ein vollgepacktes Programm erwartet nicht nur die Fans der DTM auf dem Sachsenring. Mit acht Marken und einem sehr ausgeglichenen Fahrerfeld ist Spannung am Wochenende garantiert.

Am bevorstehenden Wochenende geht es auf dem Sachsenring – nach der ADAC-Sachsenring-Classic im Mai sowie dem Motorrad-Grand-Prix von Deutschland im Juli – zum letzten Mal in diesem Jahr im großen Stil rund. Die Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) gibt erneut ihre Visitenkarte ab. Die Rennserie kommt zu ihrem sechsten von acht Saisonläufen...
