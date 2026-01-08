Sport-Mix
In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Folge 2: Robin Szolkowy.
Es sind mehr die Erlebnisse abseits des Eisovals, an die sich Robin Szolkowy erinnert, wenn er an seine olympische Premiere 2006 in Turin denkt. Etwa an die spartanisch eingerichtete Wohnung im Olympischen Dorf. „Wir hatten ganz frische Handtücher direkt aus der Fabrik bekommen. Und die fusselten beim Abreiben nach der Dusche. Wir sahen aus,...
