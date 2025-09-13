Bitteres Aus nach Schicksalsschlag: Dresdner Hindernisläufer Karl Bebendorf verpasst WM-Finale

Sport-Mix
Es ist eine Mischung aus Enttäuschung und Ungläubigkeit, die Karl Bebendorf nach seinem Zieleinlauf über 3000 Meter Hindernis im Leichtathletik-Stadion von Tokio ins Gesicht geschrieben steht.
„Der Moment über die Ziellinie zu laufen, das war kein Moment der Freude,“ sagt der Dresdner Hindernisläufer im Interview, nachdem er in seinem Qualifikationslauf als Sechster in einer Zeit von 8:32,27 Minuten einkam. Die besten fünf seines Laufes qualifizierten sich dabei für das Finale, Karl Bebendorf trennten nur 86 Hundertstelsekunden...
