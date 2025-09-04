Der erste Weltmeister der DDR

Der Pirnaer Eberhard Luther gewann die erste Einzel-Goldmedaille für die junge Republik. Im Leben des einst Gefeierten gab es dann einen Bruch.

Den DDR-Sport prägten große Namen. Doch es war keine olympische Sportart, die 1955 den ersten Einzelweltmeister des noch jungen Landes stellte. Es waren die Kegler. Am 4. September vor 70 Jahren gewann der Pirnaer Eberhard Luther in Essen WM-Gold auf Asphalt. Dabei galt das DDR-Team als krasser Außenseiter, wie die Tageszeitung „Sportecho“... Den DDR-Sport prägten große Namen. Doch es war keine olympische Sportart, die 1955 den ersten Einzelweltmeister des noch jungen Landes stellte. Es waren die Kegler. Am 4. September vor 70 Jahren gewann der Pirnaer Eberhard Luther in Essen WM-Gold auf Asphalt. Dabei galt das DDR-Team als krasser Außenseiter, wie die Tageszeitung „Sportecho“...