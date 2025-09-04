Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Der erste Weltmeister der DDR

Eberhard Luther kegelte in seiner Karriere für Lok Pirna, den SC Einheit Dresden, Motor Dresden-Niedersedlitz und Empor Tabak Dresden. Er gewann 15 DDR-Meistertitel.
Eberhard Luther kegelte in seiner Karriere für Lok Pirna, den SC Einheit Dresden, Motor Dresden-Niedersedlitz und Empor Tabak Dresden. Er gewann 15 DDR-Meistertitel.
Sport-Mix
Der erste Weltmeister der DDR
Von Jochen Mayer
Der Pirnaer Eberhard Luther gewann die erste Einzel-Goldmedaille für die junge Republik. Im Leben des einst Gefeierten gab es dann einen Bruch.

Den DDR-Sport prägten große Namen. Doch es war keine olympische Sportart, die 1955 den ersten Einzelweltmeister des noch jungen Landes stellte. Es waren die Kegler. Am 4. September vor 70 Jahren gewann der Pirnaer Eberhard Luther in Essen WM-Gold auf Asphalt. Dabei galt das DDR-Team als krasser Außenseiter, wie die Tageszeitung „Sportecho“...
