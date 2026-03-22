Sachsens Sport feiert sich selbst: Das waren die Höhepunkte der Sportgala in Chemnitz

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Nach zwei Goldmedaillen bei Olympia und dem Gesamtweltcupsieg freute sich Rennrodlerin Julia Taubitz am Samstag über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025.
Nach zwei Goldmedaillen bei Olympia und dem Gesamtweltcupsieg freute sich Rennrodlerin Julia Taubitz am Samstag über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025. Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Alles gemalt aus Sand: Olga Lysytska sorgte mit ihrer Kunst für Raunen im Publikum.
Alles gemalt aus Sand: Olga Lysytska sorgte mit ihrer Kunst für Raunen im Publikum. Foto: Anika Zimny
Mehr als 500 Gäste kamen in den Chemnitzer Kraftverkehr, der zum vierten Mal Gastgeber für die Sächsische Sportgala war.
Mehr als 500 Gäste kamen in den Chemnitzer Kraftverkehr, der zum vierten Mal Gastgeber für die Sächsische Sportgala war. Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Über 70 Jahre Engagement für Turbine Leipzig: Der Preis für das Lebenswerk ging an Rudolf Polster (2. von rechts). Die ersten Gratulanten waren LSB-Präsidiumsmitglied Rica Wittig, Laudatorin Christiane Schenderlein (Staatsministerin für Sport und Ehrenamt) sowie Preisstifter Dustin Mühle von Mühle-Glashütte (v.l.n.r.).
Über 70 Jahre Engagement für Turbine Leipzig: Der Preis für das Lebenswerk ging an Rudolf Polster (2. von rechts). Die ersten Gratulanten waren LSB-Präsidiumsmitglied Rica Wittig, Laudatorin Christiane Schenderlein (Staatsministerin für Sport und Ehrenamt) sowie Preisstifter Dustin Mühle von Mühle-Glashütte (v.l.n.r.). Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Nach zwei Goldmedaillen bei Olympia und dem Gesamtweltcupsieg freute sich Rennrodlerin Julia Taubitz am Samstag über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025.
Nach zwei Goldmedaillen bei Olympia und dem Gesamtweltcupsieg freute sich Rennrodlerin Julia Taubitz am Samstag über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025. Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Alles gemalt aus Sand: Olga Lysytska sorgte mit ihrer Kunst für Raunen im Publikum.
Alles gemalt aus Sand: Olga Lysytska sorgte mit ihrer Kunst für Raunen im Publikum. Foto: Anika Zimny
Mehr als 500 Gäste kamen in den Chemnitzer Kraftverkehr, der zum vierten Mal Gastgeber für die Sächsische Sportgala war.
Mehr als 500 Gäste kamen in den Chemnitzer Kraftverkehr, der zum vierten Mal Gastgeber für die Sächsische Sportgala war. Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Über 70 Jahre Engagement für Turbine Leipzig: Der Preis für das Lebenswerk ging an Rudolf Polster (2. von rechts). Die ersten Gratulanten waren LSB-Präsidiumsmitglied Rica Wittig, Laudatorin Christiane Schenderlein (Staatsministerin für Sport und Ehrenamt) sowie Preisstifter Dustin Mühle von Mühle-Glashütte (v.l.n.r.).
Über 70 Jahre Engagement für Turbine Leipzig: Der Preis für das Lebenswerk ging an Rudolf Polster (2. von rechts). Die ersten Gratulanten waren LSB-Präsidiumsmitglied Rica Wittig, Laudatorin Christiane Schenderlein (Staatsministerin für Sport und Ehrenamt) sowie Preisstifter Dustin Mühle von Mühle-Glashütte (v.l.n.r.). Foto: Kristin Schmidt/Landessportbund Sachsen
Sport-Mix
Sachsens Sport feiert sich selbst: Das waren die Höhepunkte der Sportgala in Chemnitz
Redakteur
Von Anika Zimny
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Julia Taubitz sowie ein doppelter Francesco Friedrich sind die Sportler des Jahres 2025 im Freistaat. „Freie Presse“ fasst den Abend im Chemnitzer Kraftverkehr zusammen.

Wer das Glück hat, Rennrodlerin Julia Taubitz zu Gast zu haben, der kann sich bei einem sicher sein: Die Rennrodlerin bringt das Publikum zum Lachen. Das unterstrich die 30-jährige Doppelolympiasiegerin auch am Samstagabend bei der Sächsischen Sportgala in Chemnitz. Doch die frischgebackene Sportlerin des Jahres 2025 im Freistaat bekam im...
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Im Kraftverkehr Chemnitz wurden am Samstagabend die Auszeichnungen für das Jahr 2025 verliehen. Freuen konnte sich auch ein Vogtländer. Doch nicht nur die Stars aus dem Freistaat standen im Mittelpunkt.
Anika Zimny
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