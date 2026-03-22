Sachsens Sport feiert sich selbst: Das waren die Höhepunkte der Sportgala in Chemnitz

Julia Taubitz sowie ein doppelter Francesco Friedrich sind die Sportler des Jahres 2025 im Freistaat. „Freie Presse“ fasst den Abend im Chemnitzer Kraftverkehr zusammen.

Wer das Glück hat, Rennrodlerin Julia Taubitz zu Gast zu haben, der kann sich bei einem sicher sein: Die Rennrodlerin bringt das Publikum zum Lachen. Das unterstrich die 30-jährige Doppelolympiasiegerin auch am Samstagabend bei der Sächsischen Sportgala in Chemnitz. Doch die frischgebackene Sportlerin des Jahres 2025 im Freistaat bekam im...