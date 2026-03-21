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Rennrodlerin Julia Taubitz – hier beim Weltcup vor zwei Wochen in Altenberg – durfte sich am Samstagabend über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025 freuen.
Rennrodlerin Julia Taubitz – hier beim Weltcup vor zwei Wochen in Altenberg – durfte sich am Samstagabend über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025 freuen. Foto: IMAGO/Michael Kristen
Rennrodlerin Julia Taubitz – hier beim Weltcup vor zwei Wochen in Altenberg – durfte sich am Samstagabend über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025 freuen.
Rennrodlerin Julia Taubitz – hier beim Weltcup vor zwei Wochen in Altenberg – durfte sich am Samstagabend über die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025 freuen. Foto: IMAGO/Michael Kristen
Sport-Mix
Sachsens Sportler des Jahres: Olympiasiegerin Julia Taubitz setzt sich die Krone auf
Redakteur
Von Anika Zimny
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Im Kraftverkehr Chemnitz wurden am Samstagabend die Auszeichnungen für das Jahr 2025 verliehen. Freuen konnte sich auch ein Vogtländer. Doch nicht nur die Stars aus dem Freistaat standen im Mittelpunkt.

„Ich glaube, nüchtern bin ich immer noch nicht“: Rennrodlerin Julia Taubitz hatte am Samstagabend einmal mehr die Lacher auf ihrer Seite. Sympathisch und wie immer um keinen Spruch verlegen, nahm die 30-Jährige im Chemnitzer Kraftverkehr die Auszeichnung als Sachsens Sportlerin des Jahres 2025 entgegen. Von Moderator Mark Huster auf die...
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