Deutsche Meisterschaft: Leubnitzer Turnerin Lea Quaas überrascht sich mit Titel selbst

Der erste Jubel fiel bei Constanze und René Quaas deutlich emotionaler aus als bei ihrer Tochter Lea. Als am Sonntag im PSD Bank Dome in Düsseldorf nach dem Finale am Boden bei der Deutschen Meisterschaft der Turner Platz 1 für die 17-Jährige aufleuchtete, da schaute Lea Quaas zunächst ein wenig verdutzt und überrascht in die Kamera.