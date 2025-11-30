Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Trotz zweier Stürze am Balken: Turnerinnen des TSV Tittmoning-Chemnitz dominieren das Finale um die Deutsche Meisterschaft

Da ist der Pokal: Erstmals seit 2011 sicherten sich die Chemnitzer Turnerinnen am Samstag im Finale in Heidelberg den Deutschen Meistertitel in der Mannschaft.
Da ist der Pokal: Erstmals seit 2011 sicherten sich die Chemnitzer Turnerinnen am Samstag im Finale in Heidelberg den Deutschen Meistertitel in der Mannschaft. Bild: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie
Da ist der Pokal: Erstmals seit 2011 sicherten sich die Chemnitzer Turnerinnen am Samstag im Finale in Heidelberg den Deutschen Meistertitel in der Mannschaft.
Da ist der Pokal: Erstmals seit 2011 sicherten sich die Chemnitzer Turnerinnen am Samstag im Finale in Heidelberg den Deutschen Meistertitel in der Mannschaft. Bild: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie
Chemnitz
Trotz zweier Stürze am Balken: Turnerinnen des TSV Tittmoning-Chemnitz dominieren das Finale um die Deutsche Meisterschaft
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals seit 2011 steht die Startgemeinschaft wieder an der Spitze der Turn-Bundesliga. Wer am Samstag zum Erfolg beitrug und für wen das Team eine Medaille reserviert hat, obwohl sie nicht dabei war.

Mit Nervenflattern kennen sich die Turnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf aus. Vor einem Jahr hatten die Sächsinnen, die in der Deutschen Turnliga lizenzbedingt seit vielen Jahren als TSV Tittmoning-Chemnitz starten, schon eine Hand am Deutschen Meistertitel in der Mannschaft – und verpassten den Sieg gegen Serienmeister MTV Stuttgart, weil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
Finale der Turn-Bundesliga: TSV Tittmoning-Chemnitz verzichtet auf den Einsatz der russichen Weltmeisterin Angelina Melnikowa
Angelina Melnikowa hatte sich im Oktober erst den Mehrkampf-Titel bei der Weltmeisterschaft in Indonesien gesichert.
Am Samstag geht es in Heidelberg um den Titel in der Bundesliga. Das dominierende Team aus Sachsen hat zuvor mit einer Entscheidung auf anhaltende Diskussionen reagiert.
Katja Sturm
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
13.11.2025
6 min.
Darf diese Russin für Chemnitz turnen?
Angelina Melnikowa ist eine der weltbesten Turnerinnen. Nun soll die 25-jährige Russin in der Bundesliga starten.
Sie zeigte sich mit einer Tasche mit dem Z, sie kandidierte in ihrer Geburtsstadt Woronesch für die Pro-Putin-Partei „Einiges Russland“ für den Stadtrat, nun turnt sie in der Bundesliga für die Chemnitzer Riege. Sportlich ist Angelina Melnikowa ein großer Gewinn für das Team, doch ihr Engagement ist umstritten und sorgt für Bauchschmerzen.
Katja Sturm
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel