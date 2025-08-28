Dreisprungass Max Heß kämpft vor der Leichtathletik-WM mit Problemen: Schmerzen kalkuliert der Chemnitzer ein

Sport-Mix
Die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt Mitte September in Tokio läuft für Max Heß nicht optimal. Der Körper ist nicht zu 100 Prozent belastbar. Aufgeben ist für den deutschen Serienmeister aber keine Option.
Die Sonne strahlt über dem Chemnitzer Sportforum, wo Dreispringer Max Heß gerade ein Anlauftraining absolviert, damit Hop, Step und Jump bei maximaler Geschwindigkeit perfekt ineinander übergehen: „Das war sehr gut, wirklich gut, ganz der Alte“, sagt sein langjähriger Trainer Harry Marusch nach einem Durchgang. „Alt fühle ich mich...
