DTM auf dem Sachsenring: Doppelsieger Güven freut sich über das „beste Rennen meiner Karriere“

Während sich das Wetter an beiden Tagen des Rennwochenendes sehr unterschiedlich zeigte, schien für den Türken Ayhancan Güven in beiden Rennen die Sonne. Dabei profitierte er von Fehlern der Konkurrenz.

Der sechste von acht Saisonläufen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) war am Wochenende vor insgesamt 51.000 Zuschauern auf dem Sachsenring eine nicht ganz klare, aber doppelt erfolgreiche Angelegenheit für den in Stuttgart lebenden Türken Ayhancan Güven. Beide Rennen über 55 Minuten plus Bonusrunden und inklusive Boxenstopps... Der sechste von acht Saisonläufen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) war am Wochenende vor insgesamt 51.000 Zuschauern auf dem Sachsenring eine nicht ganz klare, aber doppelt erfolgreiche Angelegenheit für den in Stuttgart lebenden Türken Ayhancan Güven. Beide Rennen über 55 Minuten plus Bonusrunden und inklusive Boxenstopps...